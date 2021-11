Turkménsky prezident dal svojmu synovi ďalšie právomoci

Ašchabad 25. novembra (TASR) - Turkménsky prezident Gurbanguly Berdymuchamedov zveril svojmu jedinému synovi zodpovednosť za energetický sektor v krajine, čím ďalej rozšíril jeho vplyv. Informovala o tom agentúra AP, podľa ktorej je tento krok znakom črtajúcej sa novej politickej dynastie.



Berdymuchamedov zároveň predsedá vláde. Podľa AP to znamená, že jeho 40-ročný syn Serdar sa zodpovedá priamo otcovi. Už predtým bol jediný potomok prezidenta vymenovaný za podpredsedu vlády zodpovedného za ekonomické a finančné otázky.



Serdar Berdymuchamedov predtým pôsobil aj ako regionálny guvernér a zastával aj ďalšie vysoké funkcie. Politickí analytici ho považujú za automatického nástupcu svojho otca, ktorý si od svojho nástupu do čela Turkménska v roku 2006 vybudoval "všadeprítomný kult osobnosti", píše AP.



Ekonomika Turkménska je v drvivej väčšine závislá od exportu svojich zásob zemného plynu. Hlavným exportným trhom pre turkménsky plyn je Čína. Krajina zároveň dodáva menšie množstvá suroviny do Ruska. Turkménsko tiež pracuje na vybudovaní plynovodu, ktorým by prúdil plyn do Afganistanu, Pakistanu a Indie. Berdymuhamedov vo štvrtok nariadil svojmu synovi, aby zintenzívnil úsilie o podpísanie ďalších zmlúv o vývoze tejto suroviny.