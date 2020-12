Turkménsky prezident: Koronavírus môže vyliečiť sladké drievko

Ašchabad 26. septembra (TASR) - Turkménsky prezident Gurbanguly Berdymuchamedov v sobotu povedal, že nákazu novým koronavírusom môže vyliečiť sladké drievko. Ide o dosiaľ posledný z údajných zázračných liekov propagovaných autoritárskym prezidentom postsovietskeho Turkménska, v ktorom dodnes oficiálne nepotvrdili ani jeden prípad nákazy koronavírusom, informuje agentúra AFP.



"Vedci zo všetkých krajín hľadajú účinné lieky, vykonávajú rôzne štúdie, pričom jedným z nich (takýchto liekov) by mohol byť koreň sladkého drievka," povedal Berdymuchamedov turkménskym ministrom. Bez uvedenia akýchkoľvek vedeckých dôkazov ďalej tvrdil, že "sladké drievko zabráni koronavírusu v rozširovaní" a že dokonca aj slabá koncentrácia tejto rastliny vo vodnom roztoku má v súvislosti s nákazou neutralizačný účinok. Dodal, že Turkménsko má "dostatočné zásoby" sladkého drievka a tamojšej akadémii vied nariadil, aby preskúmala zdravotné účinky tejto rastliny.



Berdymuchamedov, pôvodným povolaním zubár, je známy svojimi kontroverznými botanickými tvrdeniami ako aj dlhodobou snahou o propagáciu fauny a flóry svojej krajiny, píše AFP. Už v marci ľuďom pre boj s koronavírusom odporučil "systematicky" páliť a vdychovať dym z aromatickej rastliny z púštnej oblasti, nazývanej peganum harmala (harmala stepná), známej aj ako ruta stepná či ruta africká. V dôsledku tejto rady výrazne stúpla jej cena.



Medzinárodné zdravotnícke organizácie odporúčajú pre spomalenie šírenia nového koronavírusu ľuďom nosiť rúška, dodržiavať vzájomné odstupy a pravidelne si umývať ruky. Turkménsko však k prijatiu takýchto nariadení podnietila až júlové návšteva delegácie Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO).



Tamojšia vláda síce následne nosenie rúšok obyvateľom odporučila, dodnes ho však zdôvodňuje ako ochranu proti "prachu" a nespresneným "patogénom" v ovzduší a nie koronavírusu.



Turkménsko však dosiaľ oficiálne nepotvrdilo ani jeden prípad nákazy, a to napriek skutočnosti, že britský veľvyslanec v Turkménsku Hugh Philpott nedávno oznámil, že sa nakazil koronavírusom. Krajina však pristúpila k viacerým bezpečnostným opatreniam, pričom od leta zatvorené reštaurácie aj obchody s iným tovarom ako nevyhnutným tovarom. Obmedzená bola aj vlaková a autobusová doprava.