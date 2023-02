Turkménsky prezident odvolal ministra hospodárstva

Ašchabad 11. februára (TASR) - Turkménsky prezident Serdar Berdymuchamedov podľa dekrétov zverejnených v sobotu v tejto stredoázijskej krajine závislej od vývozu plynu prepustil ministra hospodárstva a dvoch námestníkov ministra pre energetiku. TASR správu prevzala z tlačovej agentúry AFP.



Berdymuchamedov podpísal dekréty v krajine, ktorá sa podľa britskej ropnej spoločnosti BP môže pochváliť štvrtými najväčšími zásobami zemného plynu na svete. Turkménsko je však závislé od vývozu tejto komodity do Číny a v menšej miere do Ruska a Iránu.



Turkménsko, postsovietska republika, vlani na jeseň vyjadrilo pripravenosť vyvážať plyn cez Kaspické more do Európy, ktorá po ruskej invázii na Ukrajinu čelí jeho nedostatku.



S cieľom diverzifikovať svoje príjmy z vývozu Turkménsko pracuje na plynovode, ktorý má zásobovať Indiu a Pakistan cez územie Afganistanu, ale tento projekt sa opakovane stretáva s problémami - najmä odkedy sa v auguste 2021 v Kábule vrátilo k moci radikálne islamistické hnutie Taliban.



V polovici januára dostali od Berdymuchamedova pokarhanie námestník turkménskeho ministra pre ropu a plyn, ako aj šéf štátneho podniku Türkmengaz - de facto minister pre plyn.



Začiatkom roka boli z funkcie odvolaní aj minister národnej bezpečnosti, ktorý stojí na čele tajných služieb, a najvyšší sudca najvyššieho súdu.



Turkménsko je podľa AFP jednou z najrepresívnejších a najuzavretejších krajín sveta.