Turkménsky prezident sa stal armádnym generálom

Ašchabad 27. januára (TASR) - Turkménskemu prezidentovi Serdarovi Berdymuchamedovovi v piatok udelili hodnosť armádneho generála, informovala agentúra AFP.



Rozhodnutie parlamentu udeliť prezidentovi túto vysokú vojenskú hodnosť prichádza niekoľko dní po tom, čo sa jeho otec a bývalý vodca krajiny Gurbanguly stal "národným vodcom turkménskeho ľudu" a predsedom najvyššieho orgánu so širokými právomocami.



Dnešný deň je v Turkménsku Dňom obrancov vlasti, ktorý slávia príslušníci ozbrojených síl.



Armádnym generálom bol aj prvý prezident nezávislého Turkménska Saparmurat Nijazov, ktorý zomrel v roku 2006.



V Turkménsku musia muži vo veku 18 až 27 rokov absolvovať dvojročnú vojenskú službu. Armáda, ktorú tvoria najmä branci, má podľa odhadov 30.000-40.000 vojakov.



Gurbanguly Berdymuchamedov bol na čele Turkménska 15 rokov. V prezidentskom kresle vystriedal Nijazova, ktorý bol prezidentom od roku 1990. Vlani vo februári však Berdymuchamedov oznámil, že hodlá odstúpiť z funkcie. Predčasné voľby boli následne vypísané na 12. marca 2022.



Serdarovi Berdymuchamedovi v nich odovzdalo svoj hlas 73 percent voličov, čím porazil osem ďalších kandidátov, ktorí sa uchádzali o post hlavy štátu.



Na Serdara Berdymuchamedova si obyvatelia Turkménska zvykli ešte pred jeho nástupom do prezidentskej funkcie, keď v rámci svojej politickej kariéry začal čoraz dôležitejšie funkcie. O úrad prezidenta sa uchádzal z pozície podpredsedu vlády so širokým ekonomickým portfóliom a tiež ako člen bezpečnostnej rady štátu.



Serdar Berdymuchamedov pôsobil aj ako prezident združení propagujúcich tzv. turkménskeho alabaja (známeho aj ako stredoázijský pastiersky pes) a achaltekinského koňa. Tieto dve plemená sú v Turkménsku využívané aj ako nástroj štátnej propagandy.



Turkménsko, ktoré disponuje bohatými zásobami zemného plynu, je podľa AFP jednou z najrepresívnejších a najuzavretejších krajín sveta.