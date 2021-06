Polícia objavila čln s 20 mŕtvymi ľuďmi

Providenciales 28. júna (TASR) - Voľne unášaný čln s 20 mŕtvymi ľuďmi na palube objavila polícia neďaleko pobrežia súostrovia Turks a Caicos v karibskej oblasti.



Medzi mŕtvymi boli aj dve deti, informovala v noci na pondelok tlačová agentúra AFP s odvolaním sa na miestne úrady.



Vyšetrovatelia vylúčili násilný čin, ale stále zisťujú, čo bolo príčinou tejto tragickej udalosti. Identita a pôvod mŕtvych je takisto predmetom vyšetrovania. Čln ako prví spozorovali rybári a skontaktovali miestnu políciu, ktorá čln odtiahla k pobrežiu.



Policajný komisár Trevor Botting uviedol, že loď zrejme pochádzala spoza Karibiku a úrady si nemyslia, že by jej cieľom bolo súostrovie Turks a Caicos. "Vyšetrovatelia sa usilujú zistiť ich totožnosť a príčinu úmrtia," uviedol Botting.



Súostrovie Turks a Caicos je zámorským územím Spojeného kráľovstva a častým cieľom Haiťanov, ktorí utekajú zo svojej chudobou postihnutej krajiny. Súostrovie je zároveň tranzitným bodom pre obchodníkov s ľuďmi, uvádza AFP.



Vlani v júni sa kanadský občan srílanského pôvodu na tamojšom súde priznal k obchodovaniu s ľuďmi a odsúdili ho na 14 mesiacov vo väzení. Neskôr ho vydali na Floridu a vo februári dostal trest v rozsahu 32 mesiacov väzenia za účasť na pašovaní ľudí do USA.



Muža zadržali v auguste 2019, keď viedol loď prevážajúcu 158 ľudí vrátane 28 Srílančanov. Podľa vyšetrovateľov tieto osoby smerovali do Spojených štátov.