Tusk a Macron podpíšu zmluvu o vojenskej pomoci v prípade ohrozenia

Varšava 9. mája (TASR) - Poľský premiér Donald Tusk v piatok informoval, že zmluva, ktorú podpíše v priebehu dňa s francúzskym prezidentom Emmanuelom Macronom, obsahuje okrem iného obojstranný záväzok vojenskej pomoci v prípade bezpečnostného ohrozenia. Povedal to na tlačovej konferencii pred odletom do Francúzska, informuje varšavský spravodajca TASR.



„Inak znie deklarácia NATO, že sa zaväzuje pomôcť, a inak znie, keď konkrétna krajina disponujúca takým obranným kapitálom ako Francúzsko povie, že ona sa zaväzuje poskytnúť vojenskú pomoc Poľsku v prípade ohrozenia,“ povedal premiér a vyjadril svoju spokojnosť s obsahom zmluvy. Podľa premiéra ide o prvý dokument takéhoto významu, ktorý Paríž podpíše s krajinou, s ktorou nemá spoločnú hranicu.



Premiér pripomenul, že práce na dokumente, ktorý politici podpíšu vo francúzskom meste Nancy, trvali niekoľko mesiacov a zmluva podľa neho uzatvára historickú etapu čoraz priateľskejších vzťahov medzi oboma krajinami. Informoval tiež, že bude nasledovaná podobnou zmluvou so Spojeným kráľovstvom.



Tusk uviedol, že spoločné úsilie s prezidentom Emmanuelom Macronom smeruje k posilneniu bezpečnosti EÚ a jej východnej hranice. Okrem obranných záväzkov dohoda otvára aj možnosti spolupráce v oblasti poľnohospodárstva, kozmického výskumu a pokročilých obranných technológií. „Poľsko sa od dnešného dňa nachádza v jednoznačne lepšej pozícii než kedykoľvek v histórii,“ uzavrel predseda poľskej vlády.









(spravodajca TASR Slavomír Gregorík)