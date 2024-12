Tusk a Macron sa zhodujú v otázkach európskej bezpečnosti a Ukrajiny

Varšava 12. decembra (TASR) - Poľsko a Francúzsko sú na rovnakej strane pri téme európska bezpečnosť a spravodlivý mier na Ukrajine. Vo štvrtok to podľa agentúry PAP vyhlásil poľský premiér Donald Tusk po rokovaniach s francúzskym prezidentom Emmanuelom Macronom vo Varšave, informuje TASR.



Tusk označil súčasný okamih vo svetových dejinách za zlomový. Rozhovory s Macronom podľa neho potvrdili, že Varšava a Paríž sú ako "jeden tím" v otázkach, ako sú bezpečnosť a konkurencieschopnosť Európskej únie, úsilie o dosiahnutie spravodlivého mieru na Ukrajine a situácia po ukončení vojny.



V súvislosti s možnými mierovými rokovaniami zameranými na ukončenie vojny Tusk spresnil, že sa s Macronom zhodli na prítomnosti Ukrajiny na akýchkoľvek rokovaniach, ktoré sa týkajú mieru. Macron doplnil, že jediný možný mier vo vojne na Ukrajine je "udržateľný" mier.



Varšava neplánuje po uzavretí prímeria vyslať na Ukrajinu svojich vojakov, prezradil Tusk. "Rozhodnutia týkajúce sa poľských aktivít sa budú prijímať vo Varšave a iba vo Varšave," vyhlásil.



Francúzsky prezident poznamenal, že nedávne správy o zasahovaní Moskvy do volieb v Gruzínsku a Rumunsku ukázali, že Európa musí posilniť svoje kapacity na odrazenie hybridných útokov.



Poľský premiér počas tlačovej konferencie tiež oznámil začiatok príprav novej poľsko-francúzskej dohode o priateľstve.



Už skôr počas dňa priniesla agentúra AFP správy, že Emmanuel Macron skráti svoju návštevu Poľska, aby sa mohol predčasne vrátiť do Paríža a vymenovať nového premiéra. Stretnutie sa uskutočnilo len niekoľko dní pred začiatkom poľského predsedníctva v Rade Európskej únie od začiatku budúceho roka.