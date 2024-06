Tusk a Zelenskyj sa stretnú vo Varšave pred summitom NATO

Brusel 27. júna (TASR) - Poľský premiér Donald Tusk vo štvrtok oznámil, že pred júlovým summitom NATO bude vo Varšave rokovať s ukrajinským prezidentom Volodymyrom Zelenským. TASR o tom informuje podľa správ agentúr PAP a Reuters.



Tusk a Zelenskyj sa o bilaterálnom rokovaní dohodli počas schôdzky popri summite EÚ v Bruseli.



"Únia pochopila to, čo Poliaci vedia od začiatku tejto vojny: obrana Ukrajiny je obranou Európy. S prezidentom Zelenským sme sa dohodli na rokovaní vo Varšave, ktoré bude ešte pred summitom NATO," napísal poľský premiér na sieti X predtým, ako sa zúčastnil na zasadnutí Európskej rady.



Prezident Zelenskyj na summite podpísal bezpečnostný pakt s Európskou úniou. Za Úniu dohodu podpísali predseda Európskej rady Charles Michel a predsedníčka Európskej komisie Ursula von der Leyenová.



V dohode sa stanovuje záväzok eurobloku pomáhať Ukrajine v deviatich oblastiach bezpečnostnej a obrannej politiky, a to vrátane dodávok zbraní, vojenského výcviku, spolupráce v oblasti obranného priemyslu a napríklad aj odmínovania.



Súčasťou paktu je aj nový postup týkajúci sa krízových konzultácií Kyjeva s Bruselom. Ak by Rusko niekedy po skončení vojny znova zaútočilo na Ukrajinu alebo v prebiehajúcej vojne použilo jadrové zbrane, tak EÚ a Ukrajina majú v súlade s týmto postupom na žiadosť jednej zo strán usporiadať do 24 hodín núdzové konzultácie s cieľom prediskutovať možnú pomoc.



Podľa uznesení z minuloročného summitu NATO v Litve sú takéto dohody zárukou podpory Ukrajiny zo strany západných spojencov. Podobné zmluvy podpísali aj Spojené štáty a Japonsko, píše agentúra PAP.



Tusk vo štvrtok povedal, že Poľsko dokončuje návrh paktu, ktorý bude čoskoro podpísaný.