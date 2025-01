Tusk a Zelenskyj vo Varšave riešili prístup poľských firiem

Varšava 15. januára (TASR) - Poľský premiér Donald Tusk sa v stredu vo Varšave poďakoval ukrajinskému prezidentovi Volodymyrovi Zelenskému za jeho vyhlásenie, že poľské firmy dostanú príležitosť zúčastniť sa na povojnovej rekonštrukcii Ukrajiny. Informuje o tom spravodajca TASR.



Tusk to povedal na spoločnej tlačovej besede so Zelenským pred delegáciou európskych novinárov, ktorí pricestovali do Varšavy zoznámiť sa s prioritami poľského predsedníctva v Rade EÚ.



"Na pozvanie z Ukrajiny čakalo mnoho poľských spoločností a poľská verejnosť. Že budeme spolupracovať ruka v ruke, aby sme zabezpečili, že poľské spoločnosti a podniky sa budú podieľať na obnove Ukrajiny tak, ako si to naše vzťahy zaslúžia," vyhlásil premiér.



Podľa jeho slov pôjde o dôležitý proces a potvrdenie toho, že všetci chcú pomôcť Ukrajine čo najrýchlejšie sa obnoviť po skončení vojny s Ruskom. "Chceme obnoviť všetko, čo Rusko zničilo. Poľsko by malo byť a bude jedným z hlavných partnerov v tejto veci, v procese rekonštrukcie," vyhlásil Tusk.



Zároveň dodal, že Poľsko je pripravené zorganizovať samit zameraný na obnovu Ukrajiny. Po prvom podobnom samite, ktorý sa konal vo Švajčiarsku, a po druhom, ktorý sa pripravuje v Ríme, je Poľsko v roku 2026 pripravené zorganizovať tretí samit o povojnovej rekonštrukcii Ukrajiny. "Dúfam, že spoločne presvedčíme našich partnerov, že Poľsko je tým správnym miestom a tým správnym partnerom v tomto procese," povedal s odkazom na jeho stredajšie oficiálne rozhovory so Zelenským vo Varšave.



Ukrajinský prezident spresnil, že s Tuskom hovorili o obrane, dodávkach a výrobe zbraní, najmä čo sa týka výroby rôznych typov bezpilotných lietadiel a ďalšieho nevyhnutného vybavenia vrátane delostrelectva. Upozornil, že Ukrajina naliehavo potrebuje investície do tohto sektoru, aby stíhala vyrábať vlastné zbrane a čeliť situácii na fronte.



"Výroba zbraní na Ukrajine sa teraz výrazne zvyšuje a už môže splniť očakávania našej armády. Hovorím o dronoch a systémoch protivzdušnej obrany rôzneho druhu," uviedol Zelenskyj. Pred novinármi zároveň spomenul, že ak na začiatku vojny Ukrajina vyrobila vlastnými silami okolo 10 % vojenského vybavenia, dnes je to na úrovni 33 až 34 %, pričom okolo 40 % zbraní Kyjev dostáva od USA a 30 % od európskych krajín.



Zelenskyj v tejto súvislosti pripomenul, že krajiny EÚ, ktoré vyrábajú zbrane, by sa zvýšeniu ich výroby nemali brániť, lebo okrem toho, že pomôžu Ukrajine a posilneniu svojej bezpečnosti, táto výroba má aj priaznivý prínos pre ich ekonomiky.