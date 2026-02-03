< sekcia Zahraničie
Tusk: Aféra Epsteina mohla byť operáciou ruskej KGB
Autor TASR
Varšava 3. februára (TASR) - Čoraz viac informácií naznačuje, že v prípade aféry amerického sexuálneho násilníka Jeffryho Epsteina išlo o operáciu ruskej tajnej služby KGB, zameranú na kompromitovanie západných elít. V utorok to pred rokovaním vlády vyhlásil poľský premiér Donald Tusk, informuje varšavský spravodajca TASR.
(spravodajca TASR Slavomír Gregorík)
