< sekcia Zahraničie
Tusk: Ak bude Nawrocki chcieť prekážať, uvidí, kto podľa ústavy vládne
Nawrocki v stredu zložil prezidentskú prísahu a oficiálne sa ujal úradu prezidenta Poľskej republiky a neskôr prevzal aj velenie nad ozbrojenými silami.
Autor TASR
Varšava 7. augusta (TASR) - Poľský premiér Donald Tusk vo štvrtok na tlačovej konferencii vyhlásil, že je pripravený na spoluprácu s prezidentom Karolom Nawrockým, avšak zároveň ho varoval pred snahou zasahovať do kompetencií vlády. Zdôraznil, že ak prezident bude chcieť vláde prekážať, pocíti, kto podľa ústavy riadi krajinu. Informuje o tom varšavský spravodajca TASR podľa správy agentúry PAP.
Tusk uviedol, že vláda má množstvo úloh a každý, kto chce pomôcť, bude vítaným partnerom bez ohľadu na politické presvedčenie či funkciu. Podľa vlastných slov doteraz ako predseda vlády spolupracoval s troma prezidentmi, Nawrocki je štvrtý.
„Všade tam, kde nový prezident bude chcieť pomáhať, budem vítať jeho ochotu spolupracovať. Všade tam, kde bude chcieť prekážať, uvidí, čo znamenajú ústavné pravidlá, teda kto riadi krajinu. V tom budem veľmi dôsledný a ak bude treba, aj nekompromisný,“ vyhlásil Tusk.
Na margo nového vedenia prezidentskej kancelárie Tusk poznamenal, že sa k nemu zatiaľ nevie vyjadriť, keďže ho nepozná. „Nemám na to pevný názor, pretože nepoznám jeho zloženie. Keď ho spoznám, tak názor budem pravdepodobne mať, ale zrejme to bude bez nadšenia,“ spresnil.
Nawrocki v stredu zložil prezidentskú prísahu a oficiálne sa ujal úradu prezidenta Poľskej republiky a neskôr prevzal aj velenie nad ozbrojenými silami.
Tusk uviedol, že vláda má množstvo úloh a každý, kto chce pomôcť, bude vítaným partnerom bez ohľadu na politické presvedčenie či funkciu. Podľa vlastných slov doteraz ako predseda vlády spolupracoval s troma prezidentmi, Nawrocki je štvrtý.
„Všade tam, kde nový prezident bude chcieť pomáhať, budem vítať jeho ochotu spolupracovať. Všade tam, kde bude chcieť prekážať, uvidí, čo znamenajú ústavné pravidlá, teda kto riadi krajinu. V tom budem veľmi dôsledný a ak bude treba, aj nekompromisný,“ vyhlásil Tusk.
Na margo nového vedenia prezidentskej kancelárie Tusk poznamenal, že sa k nemu zatiaľ nevie vyjadriť, keďže ho nepozná. „Nemám na to pevný názor, pretože nepoznám jeho zloženie. Keď ho spoznám, tak názor budem pravdepodobne mať, ale zrejme to bude bez nadšenia,“ spresnil.
Nawrocki v stredu zložil prezidentskú prísahu a oficiálne sa ujal úradu prezidenta Poľskej republiky a neskôr prevzal aj velenie nad ozbrojenými silami.