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Tusk: Ak budú krajiny V4 spolu, môžu udávať tón v Európe
Poľský premiér ocenil iniciatívu maďarského predsedníctva zvolať stretnutie lídrov V4 a vyjadril nádej na oživenie regionálnej spolupráce.
Autor TASR
Gödöllő 23. júna (TASR) - Poľský premiér Donald Tusk v utorok vyhlásil, že Vyšehradská skupina (V4) môže opäť zohrávať významnú úlohu pri formovaní európskej politiky, ak jej členské štáty obnovia vzájomnú dôveru a spoluprácu napriek existujúcim rozdielom. Povedal to po stretnutí premiérov krajín V4 v meste Gödöllő, informuje varšavský spravodajca TASR.
„Naše krajiny, stredná a východná Európa s našimi skúsenosťami, našou zložitou históriou a našimi úspechmi, nemusia stáť bokom od hlavného prúdu v Európe, nemusia sa stavať proti Európe vždy, keď sa nám nie všetko páči, ale ak budeme spolu, môžeme udávať tón v Európe,“ vyhlásil Tusk.
Poľský premiér ocenil iniciatívu maďarského predsedníctva zvolať stretnutie lídrov V4 a vyjadril nádej na oživenie regionálnej spolupráce. Pripomenul, že v minulosti bola skupina podľa neho schopná výrazne ovplyvňovať rozhodovanie v Európskej únii, keď jej členovia postupovali koordinovane a na základe vzájomnej dôvery.
Tusk zdôraznil, že Poľsko, Česko, Slovensko a Maďarsko majú spoločné záujmy v oblastiach energetiky, migrácie, poľnohospodárstva, politiky súdržnosti či emisnej politiky. Podľa jeho slov sú tieto spoločné záujmy silnejšie než rozdiely, ktoré medzi jednotlivými vládami existujú.
„Ak budeme vždy chápať, že bez ohľadu na občasné politické konflikty je to, čo nás spája, silnejšie než to, čo nás rozdeľuje, Európa nás začne počúvať,“ povedal Tusk. Dodal, že V4 môže byť opäť dôležitým hlasom krajín strednej a východnej Európy pri rokovaniach s najväčšími členskými štátmi Európskej únie.
„Nevidím dôvod, prečo by V4 nemohla byť opäť majákom pre všetkých, ktorí v konfrontácii s Nemeckom, Francúzskom, alebo bruselskou byrokraciou samostatne nemajú šancu,“ vyhlásil poľský premiér.
Vyšehradská skupina je neformálne zoskupenie štyroch stredoeurópskych krajín — SR, ČR, Poľska a Maďarska. Založená bola 15. februára 1991 ešte ako Vyšehradská trojka podpisom deklarácie o spolupráci v maďarskom meste Vyšehrad. Po rozdelení Česko-Slovenska sa zmenilo na Vyšehradskú štvorku.
(spravodajca TASR Slavomír Gregorík)
„Naše krajiny, stredná a východná Európa s našimi skúsenosťami, našou zložitou históriou a našimi úspechmi, nemusia stáť bokom od hlavného prúdu v Európe, nemusia sa stavať proti Európe vždy, keď sa nám nie všetko páči, ale ak budeme spolu, môžeme udávať tón v Európe,“ vyhlásil Tusk.
Poľský premiér ocenil iniciatívu maďarského predsedníctva zvolať stretnutie lídrov V4 a vyjadril nádej na oživenie regionálnej spolupráce. Pripomenul, že v minulosti bola skupina podľa neho schopná výrazne ovplyvňovať rozhodovanie v Európskej únii, keď jej členovia postupovali koordinovane a na základe vzájomnej dôvery.
Tusk zdôraznil, že Poľsko, Česko, Slovensko a Maďarsko majú spoločné záujmy v oblastiach energetiky, migrácie, poľnohospodárstva, politiky súdržnosti či emisnej politiky. Podľa jeho slov sú tieto spoločné záujmy silnejšie než rozdiely, ktoré medzi jednotlivými vládami existujú.
„Ak budeme vždy chápať, že bez ohľadu na občasné politické konflikty je to, čo nás spája, silnejšie než to, čo nás rozdeľuje, Európa nás začne počúvať,“ povedal Tusk. Dodal, že V4 môže byť opäť dôležitým hlasom krajín strednej a východnej Európy pri rokovaniach s najväčšími členskými štátmi Európskej únie.
„Nevidím dôvod, prečo by V4 nemohla byť opäť majákom pre všetkých, ktorí v konfrontácii s Nemeckom, Francúzskom, alebo bruselskou byrokraciou samostatne nemajú šancu,“ vyhlásil poľský premiér.
Vyšehradská skupina je neformálne zoskupenie štyroch stredoeurópskych krajín — SR, ČR, Poľska a Maďarska. Založená bola 15. februára 1991 ešte ako Vyšehradská trojka podpisom deklarácie o spolupráci v maďarskom meste Vyšehrad. Po rozdelení Česko-Slovenska sa zmenilo na Vyšehradskú štvorku.
(spravodajca TASR Slavomír Gregorík)