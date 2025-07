Tusk: Víťazná armáda musí technologicky predbehnúť konkurentov

Varšava 30. júla (TASR) - Poľský premiér Donald Tusk v stredu počas návštevy Technického ústavu letectva vo Varšave vyhlásil, že v súčasných vojnách víťazia armády na vyššej technickej úrovni. Zdôraznil, že armáda musí technologicky predstihnúť konkurentov, ak chce zvíťaziť v budúcich konfliktoch. Informuje o tom varšavský spravodajca TASR podľa správy agentúry PAP.



Podľa Tuska musia moderné ozbrojené sily vedieť využívať najnovšie technologické riešenia a nespoliehať sa výlučne na zahraničný vojenský materiál. Uviedol, že investície by mali smerovať do poľských firiem a mozgov, pričom pripomenul význam tzv. dvojakého využitia obranného priemyslu pre vojenské aj civilné účely.



Premiér zároveň upozornil, že Poľsko musí byť pripravené na obranu bez ohľadu na vývoj rusko-ukrajinskej vojny. Podľa neho sa nesmie strácať čas v pretekoch o modernú armádu, aj keď existujú náznaky, že konflikt na Ukrajine by mohol byť čoskoro minimálne pozastavený.











(spravodajca TASR Slavomír Gregorík)