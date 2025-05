Tusk: Baltské more sa môže stať miestom stálej hybridnej konfrontácie

Gdyňa 22. mája (TASR) - Premiér Poľska Donald Tusk vo štvrtok varoval, že Baltské more sa môže stať miestom permanentnej hybridnej konfrontácie, podobne ako východná hranica krajiny. Uviedol to počas porady s velením námorníctva v Centre námorných operácií v Gdyni po incidente s ruskou loďou pri elektrickom kábli medzi Poľskom a Švédskom. Informuje o tom varšavský spravodajca TASR podľa správy agentúry PAP.



Tusk potvrdil, že loď zo sankcionovanej tieňovej flotily vykonávala podozrivé manévre pri podmorskom elektrickom kábli, no po zásahu poľského námorníctva sa stiahla do ruského prístavu. Premiér vyjadril spokojnosť s profesionálnym zásahom, ktorý podľa neho zabránil možnému poškodeniu infraštruktúry. „Zatiaľ nemáme žiadne negatívne signály, ale preverujeme, či tam neboli položené výbušniny,“ dodal.



Zároveň upozornil, že podobné incidenty s ruskými sabotérmi sa môžu v budúcnosti stupňovať. Tieto hrozby sa týkajú aj veľkých investícií, napríklad pobrežných veterných fariem či plynovodov. Vyzdvihol preto význam iniciatívy NATO Baltic Sentry, ktorá sa zameriava na ochranu kľúčovej infraštruktúry v regióne. „Baltské more sa môže stať miestom neustálej konfrontácie. Nejde len o hybridnú hrozbu, ale priamu agresiu proti našim bezpečnostným záujmom,“ vyhlásil Tusk.



Na porade sa zúčastnil aj štátny tajomník ministerstva obrany Cezary Tomczyk, ktorý potvrdil, že ruská loď po zásahu poľského námorníctva zmenila kurz do Ruska. Minister obrany Wladyslaw Kosiniak-Kamysz spresnil, že loď sa nenachádzala v poľských teritoriálnych vodách, ale nad káblom v správe Poľských energetických sietí. Na miesto bol vyslaný hydrografický čln ORP Heweliusz.



Takzvaná ruská tieňová flotila pozostáva zo starých lodí, ktoré sa zväčša plavia pod vlajkami afrických krajín a Rusko ich využíva na obchádzanie sankcií a predaj ropy. Európska únia a Spojené kráľovstvo tento týždeň oznámili nové sankcie voči ďalším plavidlám z tejto siete.











(spravodajca TASR Slavomír Gregorík)