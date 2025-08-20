< sekcia Zahraničie
Tusk: Budapešť by nemala byť miestom mierových rozhovorov
Britský denník The Guardian v utorok uviedol, že stretnutie Putina a Zelenského by sa podľa nemenovaného vysokého predstaviteľa americkej vlády mohlo uskutočniť v Maďarsku.
Autor TASR
Budapešť/Varšava 20. augusta (TASR) - Poľský premiér Donald Tusk v stredu na platforme X kritizoval myšlienku, že Budapešť by mala byť miestom mierových rozhovorov medzi ukrajinským prezidentom Volodymyrom Zelenským a ruským prezidentom Vladimirom Putinom. Informuje o tom spravodajca TASR v Budapešti.
„Budapešť? Nie každý si to pamätá, ale v roku 1994 Ukrajina už dostala záruky svojej územnej celistvosti od Spojených štátov, Ruska a Spojeného kráľovstva. V Budapešti. Možno som poverčivý, ale tentoraz by som radšej hľadal iné miesto,“ napísal poľský ministerský predseda.
Britský denník The Guardian v utorok uviedol, že stretnutie Putina a Zelenského by sa podľa nemenovaného vysokého predstaviteľa americkej vlády mohlo uskutočniť v Maďarsku.
Magazín Politico v tejto súvislosti konštatoval, že pre Ukrajinu by Budapešť bola chúlostivým miestom, keďže práve tam v roku 2014 vzniklo Budapeštianske memorandum. V ňom sa USA, Spojené kráľovstvo, Ukrajina a Rusko zaviazali rešpektovať suverenitu Ukrajiny za to, že odovzdá jadrové zbrane, ktoré na jej území ostali z čias ZSSR. Memorandum sa však podľa magazínu stalo prakticky bezvýznamným po vypuknutí konfliktu na východe Ukrajiny a ruskej anexii Krymu v roku 2014, pričom západní signatári Ukrajine vtedy neposkytli dostatočnú podporu.
Maďarský premiér Viktor Orbán sa k správam o Budapešti ako možnom dejisku rokovaní zatiaľ nevyjadril.
(spravodajca TASR Ladislav Vallach)
„Budapešť? Nie každý si to pamätá, ale v roku 1994 Ukrajina už dostala záruky svojej územnej celistvosti od Spojených štátov, Ruska a Spojeného kráľovstva. V Budapešti. Možno som poverčivý, ale tentoraz by som radšej hľadal iné miesto,“ napísal poľský ministerský predseda.
Britský denník The Guardian v utorok uviedol, že stretnutie Putina a Zelenského by sa podľa nemenovaného vysokého predstaviteľa americkej vlády mohlo uskutočniť v Maďarsku.
Magazín Politico v tejto súvislosti konštatoval, že pre Ukrajinu by Budapešť bola chúlostivým miestom, keďže práve tam v roku 2014 vzniklo Budapeštianske memorandum. V ňom sa USA, Spojené kráľovstvo, Ukrajina a Rusko zaviazali rešpektovať suverenitu Ukrajiny za to, že odovzdá jadrové zbrane, ktoré na jej území ostali z čias ZSSR. Memorandum sa však podľa magazínu stalo prakticky bezvýznamným po vypuknutí konfliktu na východe Ukrajiny a ruskej anexii Krymu v roku 2014, pričom západní signatári Ukrajine vtedy neposkytli dostatočnú podporu.
Maďarský premiér Viktor Orbán sa k správam o Budapešti ako možnom dejisku rokovaní zatiaľ nevyjadril.
(spravodajca TASR Ladislav Vallach)