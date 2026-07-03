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Tusk: Buďme opatrní pri finančnej podpore Ukrajiny zo strany Poľska
Podľa Tuska bude nadchádzajúci summit riešiť otázky európskej obranyschopnosti a jej financovania.
Autor TASR
Varšava 3. júla (TASR) - Poľský premiér Donald Tusk vyzval členov poľskej delegácie smerujúcej na summit NATO v Ankare, aby boli opatrní pri prípadných nových záväzkoch týkajúcich sa finančnej podpory Ukrajiny. Zdôraznil, že Poľsko musí zároveň zabezpečovať ochranu východnej hranice Európskej únie. Informuje o tom varšavský spravodajca TASR podľa agentúry PAP.
Podľa Tuska bude nadchádzajúci summit riešiť otázky európskej obranyschopnosti a jej financovania. Premiér ubezpečil, že Varšava nemení svoj postoj k potrebe podporovať Ukrajinu, no upozornil na náklady spojené s ochranou poľských hraníc.
Tusk zároveň uviedol, že dostáva signály o zmiernení napätia vo vzťahoch medzi Poľskom a Ukrajinou. Po piatkovom stretnutí ministrov zahraničných vecí Radoslawa Sikorského a Andrija Sybihu vyjadril presvedčenie, že Kyjev si uvedomuje potrebu viesť otvorený dialóg aj o sporných otázkach minulosti a neeskalovať vzájomné spory.
Predseda poľskej vlády dodal, že dobré poľsko-ukrajinské vzťahy sú v záujme oboch krajín, podľa neho si však vyžadujú konštruktívny prístup aj zo strany Ukrajiny.
Podľa Tuska bude nadchádzajúci summit riešiť otázky európskej obranyschopnosti a jej financovania. Premiér ubezpečil, že Varšava nemení svoj postoj k potrebe podporovať Ukrajinu, no upozornil na náklady spojené s ochranou poľských hraníc.
Tusk zároveň uviedol, že dostáva signály o zmiernení napätia vo vzťahoch medzi Poľskom a Ukrajinou. Po piatkovom stretnutí ministrov zahraničných vecí Radoslawa Sikorského a Andrija Sybihu vyjadril presvedčenie, že Kyjev si uvedomuje potrebu viesť otvorený dialóg aj o sporných otázkach minulosti a neeskalovať vzájomné spory.
Predseda poľskej vlády dodal, že dobré poľsko-ukrajinské vzťahy sú v záujme oboch krajín, podľa neho si však vyžadujú konštruktívny prístup aj zo strany Ukrajiny.