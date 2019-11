Tusk: Chorvátske predsedníctvo v EÚ prichádza v kritickom čase

Záhreb 19. novembra (TASR) - Vôbec prvé predsedníctvo Chorvátska v Európskej rade prichádza v "kritickom období" pre 28-členný blok, vyhlásil v utorok predseda Európskej rady Donald Tusk.



Najnovší člen Európskej únie bude možno viesť pobrexitové rokovania Únie s Britániou, uviedol Tusk v Záhrebe po rozhovoroch s chorvátskym premiérom Andrejom Plenkovičom.



Agentúra AP pripomína, že Chorvátsko, ktoré vstúpilo do EÚ v roku 2013, prevezme šesťmesačné rotujúce predsedníctvo začiatkom januára, pričom odchod Spojeného kráľovstva je teraz naplánovaný na 31. januára.



"Vaša úloha nie je jednoduchá," povedal Tusk. "Bude to kritické obdobie pre EÚ a budeme sa spoliehať na vaše pevné vodcovstvo. Zanechávam EÚ v dobrých rukách."



Predseda Európskej rady vyjadril dôveru v pripravenosť Chorvátska na túto úlohu a dodal, že by sa tiež malo zameriavať na agendu rozšírenia EÚ a nestály západný Balkán.



Ašpirácie západného Balkánu na vstup do EÚ utrpeli po tom, ako Francúzsko a Holandsko zablokovali začatie prístupových rokovaní so Severným Macedónskom a Albánskom.



"Som hlboko presvedčený, že vy (Chorvátsko) urobíte všetko, čo je vo vašich silách pre obnovenie jednoty EÚ a rozšírenie a prejavíte pozitívne zapojenie EÚ v tomto regióne," dodal Tusk, ktorý je v chorvátskom hlavnom meste na sneme Európskej ľudovej strany (EPP). Očakáva sa, že poľského politika zvolia za jej predsedu.