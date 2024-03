Tusk: Debaty o dovoze poľnohospodárskych výrobkov z Ukrajiny pokročili

Varšava 28. marca (TASR) - Poľský premiér Donald Tusk privítal vo štvrtok pokrok dosiahnutý v rozhovoroch s Ukrajinou. Ich témou bol dovoz ukrajinských poľnohospodárskych výrobkov a blokády hraníc zo strany poľských poľnohospodárov, ktoré naštrbili vzťahy medzi oboma krajinami. TASR sa odvoláva na agentúru AFP.



"V oblasti poľnohospodárstva sme sa posunuli o krok vpred," povedal Tusk novinárom po prijatí svojho ukrajinského kolegu Denysa Šmyhaľa. Ako však dodal, nedošlo k úplnej dohode.



"Hľadáme riešenia a máme k nim blízko. Týka sa to množstva výrobkov, ktoré môžu prúdiť do Poľska," uviedol Tusk a dodal, že sa diskutovalo aj o otázke tranzitu ukrajinského tovaru cez Poľsko. Pozitívne sa k stretnutiu na sociálnych sieťach vyjadril aj ukrajinský premiér.



Počas rozhovorov podpísali vládni predstavitelia spoločné vyhlásenie, v ktorom načrtli "smery" budúcich rokovaní medzi Kyjevom a Varšavou. Doteraz sa medzi oboma krajinami konali rozhovory na nižšej úrovni, ktoré priniesli len malý pokrok, priblížila AFP. Vo štvrtok sa majú stretnúť aj ministri oboch vlád, ktorí budú diskutovať o obrannej spolupráci.



Poľsko je silným podporovateľom Ukrajiny, ktorá sa už viac ako dva roky bráni ruskej invázii. Vzájomné vzťahy sa však v posledných mesiacoch zhoršili pre hospodárske spory a protesty poľských poľnohospodárov, ktorí tvrdia, že dovoz z Ukrajiny znižuje ceny ich vlastných produktov.



Kyjev opakovane naliehal na svojho suseda z EÚ, aby zmiernil dopravné zápchy na hraniciach. Taktiež varoval, že zdržania spôsobené blokádami by mohli brániť dodávkam zbraní do krajiny.



Ukrajinský poľnohospodársky sektor ochromila ruská invázia v roku 2022. Zablokovala mnohé vývozné trasy cez Čierne more a rozsiahle plochy poľnohospodárskej pôdy sa v dôsledku konfliktu stali nepoužiteľnými.