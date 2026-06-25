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Tusk dúfa, že konferencia o Ukrajine prispeje k zmierneniu napätia
Poľský premiér zároveň avizoval, že počas rokovaní otvorí aj citlivé otázky spoločnej histórie a kriticky sa vyjadrí k politikom, ktorí podľa neho neprimerane reagujú na historické spory.
Autor TASR
Slupsk 25. júna (TASR) - Poľský premiér Donald Tusk v stredu vyjadril nádej, že Konferencia o obnove Ukrajiny v Gdansku prispeje k zmierneniu napätia medzi Poľskom a Ukrajinou a umožní sústrediť sa na vecnú diskusiu o spolupráci a obnove krajiny. Informuje o tom varšavský spravodajca TASR podľa agentúry PAP.
Tusk uviedol, že rozhodnutie, aby ukrajinskú delegáciu viedla premiérka Julija Svyrydenková namiesto prezidenta Volodymyra Zelenského, môže prispieť k pokojnejšiemu priebehu podujatia. Neúčasť ukrajinského prezidenta podľa neho neovplyvní výsledky konferencie.
Poľský premiér zároveň avizoval, že počas rokovaní otvorí aj citlivé otázky spoločnej histórie a kriticky sa vyjadrí k politikom, ktorí podľa neho neprimerane reagujú na historické spory. Dodal, že skutočné zmierenie musí byť založené na pravde a ochote oboch strán vyrovnať sa s vlastnou minulosťou.
Popri konferencii sa uskutoční aj summit predstaviteľov štátov východného krídla NATO, na ktorom bude Tusk rokovať s lídrami Litvy, Lotyšska, Estónska, Fínska, Švédska a Rumunska o bezpečnostnej situácii na východnom krídle Aliancie.
Konferencia o obnove Ukrajiny je hlavným medzinárodným podujatím o obnove krajiny po vojne a nadväzuje na predchádzajúce ročníky v Lugane, Londýne, Berlíne a Ríme. Jej cieľom je posilniť medzinárodnú podporu povojnovej obnovy Ukrajiny a podporiť investície do jej hospodárstva. Zúčastnia sa na nej početné politické a podnikateľské delegácie vrátane nemeckého kancelára Friedricha Merza, slovenského premiéra Roberta Fica či českého premiéra Andreja Babiša.
(spravodajca TASR Slavomír Gregorík)
Tusk uviedol, že rozhodnutie, aby ukrajinskú delegáciu viedla premiérka Julija Svyrydenková namiesto prezidenta Volodymyra Zelenského, môže prispieť k pokojnejšiemu priebehu podujatia. Neúčasť ukrajinského prezidenta podľa neho neovplyvní výsledky konferencie.
Poľský premiér zároveň avizoval, že počas rokovaní otvorí aj citlivé otázky spoločnej histórie a kriticky sa vyjadrí k politikom, ktorí podľa neho neprimerane reagujú na historické spory. Dodal, že skutočné zmierenie musí byť založené na pravde a ochote oboch strán vyrovnať sa s vlastnou minulosťou.
Popri konferencii sa uskutoční aj summit predstaviteľov štátov východného krídla NATO, na ktorom bude Tusk rokovať s lídrami Litvy, Lotyšska, Estónska, Fínska, Švédska a Rumunska o bezpečnostnej situácii na východnom krídle Aliancie.
Konferencia o obnove Ukrajiny je hlavným medzinárodným podujatím o obnove krajiny po vojne a nadväzuje na predchádzajúce ročníky v Lugane, Londýne, Berlíne a Ríme. Jej cieľom je posilniť medzinárodnú podporu povojnovej obnovy Ukrajiny a podporiť investície do jej hospodárstva. Zúčastnia sa na nej početné politické a podnikateľské delegácie vrátane nemeckého kancelára Friedricha Merza, slovenského premiéra Roberta Fica či českého premiéra Andreja Babiša.
(spravodajca TASR Slavomír Gregorík)