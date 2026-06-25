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Tusk dúfa, že konferencia o Ukrajine prispeje k zmierneniu napätia

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Na snímke poľský premiér Donald Tusk. Foto: TASR - Slavomír Gregorík

Poľský premiér zároveň avizoval, že počas rokovaní otvorí aj citlivé otázky spoločnej histórie a kriticky sa vyjadrí k politikom, ktorí podľa neho neprimerane reagujú na historické spory.

Autor TASR
Slupsk 25. júna (TASR) - Poľský premiér Donald Tusk v stredu vyjadril nádej, že Konferencia o obnove Ukrajiny v Gdansku prispeje k zmierneniu napätia medzi Poľskom a Ukrajinou a umožní sústrediť sa na vecnú diskusiu o spolupráci a obnove krajiny. Informuje o tom varšavský spravodajca TASR podľa agentúry PAP.

Tusk uviedol, že rozhodnutie, aby ukrajinskú delegáciu viedla premiérka Julija Svyrydenková namiesto prezidenta Volodymyra Zelenského, môže prispieť k pokojnejšiemu priebehu podujatia. Neúčasť ukrajinského prezidenta podľa neho neovplyvní výsledky konferencie.

Poľský premiér zároveň avizoval, že počas rokovaní otvorí aj citlivé otázky spoločnej histórie a kriticky sa vyjadrí k politikom, ktorí podľa neho neprimerane reagujú na historické spory. Dodal, že skutočné zmierenie musí byť založené na pravde a ochote oboch strán vyrovnať sa s vlastnou minulosťou.

Popri konferencii sa uskutoční aj summit predstaviteľov štátov východného krídla NATO, na ktorom bude Tusk rokovať s lídrami Litvy, Lotyšska, Estónska, Fínska, Švédska a Rumunska o bezpečnostnej situácii na východnom krídle Aliancie.

Konferencia o obnove Ukrajiny je hlavným medzinárodným podujatím o obnove krajiny po vojne a nadväzuje na predchádzajúce ročníky v Lugane, Londýne, Berlíne a Ríme. Jej cieľom je posilniť medzinárodnú podporu povojnovej obnovy Ukrajiny a podporiť investície do jej hospodárstva. Zúčastnia sa na nej početné politické a podnikateľské delegácie vrátane nemeckého kancelára Friedricha Merza, slovenského premiéra Roberta Fica či českého premiéra Andreja Babiša.





(spravodajca TASR Slavomír Gregorík)
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