Piatok 24. apríl 2026Meniny má Juraj
Tusk: EÚ by mala byť trpezlivá s budúcim maďarským premiérom Magyarom

Na snímke poľský premiér Donald Tusk. Foto: TASR - Slavomír Gregorík

Tusk tvrdí, že európski lídri by mali byť trpezliví a nečakať od Maďarska okamžitý obrat k progresivizmu.

Autor TASR
Budapešť 24. apríla (TASR) - Poľský premiér Donald Tusk na štvrtkovom neformálnom summite Európskej únie upozornil, že aj keď víťazstvo predsedu strany Tisza Pétera Magyara v parlamentných voľbách môže zásadne zlepšiť vzťahy Maďarska s EÚ, nie je isté, že vo viacerých oblastiach sa postoj novej maďarskej vlády zmení. Uviedol to denník Financial Times (FT), informuje spravodajca TASR v Budapešti.

Tusk tvrdí, že európski lídri by mali byť trpezliví a nečakať od Maďarska okamžitý obrat k progresivizmu. Krajina si totiž podľa neho zachová konzervatívny postoj v témach ako sú migrácia, ochrana klímy či národné a náboženské hodnoty, čím môže sklamať časť ľavicového spektra v Bruseli.

Poľský premiér však predpovedá jasnú zmenu v kľúčových oblastiach, akými sú postoj k Rusku, boj proti korupcii, ochrana právneho štátu a sloboda prejavu. Podobne zdržanlivý postoj vyjadril aj belgický premiér Bart de Wever, ktorý varoval pred prílišnou eufóriou a dodal, že dohoda s Magyarom nemusí byť vo všetkých bodoch automaticky jednoduchá, cituje z článku FT server telex.hu.

Predseda poľskej vlády v pondelok 20. apríla vyhlásil, že očakáva skorú návštevu budúceho maďarského premiéra vo Varšave, ktorá má potvrdiť obnovený dialóg a spoluprácu medzi oboma krajinami. Podľa Tuska je výsledok volieb dôležitý pre stabilizáciu pomerov v regióne a posilnenie postavenia Maďarska v rámci Európy. „Toto je veľmi dôležitý znak toho, že Európa ešte nie je stratená,“ uzavrel.



(spravodajca TASR Ladislav Vallach)
