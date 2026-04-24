Tusk: EÚ by mala byť trpezlivá s budúcim maďarským premiérom Magyarom
Tusk tvrdí, že európski lídri by mali byť trpezliví a nečakať od Maďarska okamžitý obrat k progresivizmu.
Budapešť 24. apríla (TASR) - Poľský premiér Donald Tusk na štvrtkovom neformálnom summite Európskej únie upozornil, že aj keď víťazstvo predsedu strany Tisza Pétera Magyara v parlamentných voľbách môže zásadne zlepšiť vzťahy Maďarska s EÚ, nie je isté, že vo viacerých oblastiach sa postoj novej maďarskej vlády zmení. Uviedol to denník Financial Times (FT), informuje spravodajca TASR v Budapešti.
Tusk tvrdí, že európski lídri by mali byť trpezliví a nečakať od Maďarska okamžitý obrat k progresivizmu. Krajina si totiž podľa neho zachová konzervatívny postoj v témach ako sú migrácia, ochrana klímy či národné a náboženské hodnoty, čím môže sklamať časť ľavicového spektra v Bruseli.
Poľský premiér však predpovedá jasnú zmenu v kľúčových oblastiach, akými sú postoj k Rusku, boj proti korupcii, ochrana právneho štátu a sloboda prejavu. Podobne zdržanlivý postoj vyjadril aj belgický premiér Bart de Wever, ktorý varoval pred prílišnou eufóriou a dodal, že dohoda s Magyarom nemusí byť vo všetkých bodoch automaticky jednoduchá, cituje z článku FT server telex.hu.
Predseda poľskej vlády v pondelok 20. apríla vyhlásil, že očakáva skorú návštevu budúceho maďarského premiéra vo Varšave, ktorá má potvrdiť obnovený dialóg a spoluprácu medzi oboma krajinami. Podľa Tuska je výsledok volieb dôležitý pre stabilizáciu pomerov v regióne a posilnenie postavenia Maďarska v rámci Európy. „Toto je veľmi dôležitý znak toho, že Európa ešte nie je stratená,“ uzavrel.
(spravodajca TASR Ladislav Vallach)
