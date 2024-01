Tusk: EÚ nájde riešenie, ako pomôcť Ukrajine, s Maďarskom aj bez neho

Varšava 30. januára (TASR) - Európska únia nájde riešenie, ako pomôcť Ukrajine, a to so súhlasom Maďarska a aj bez neho. Vyhlásil to v utorok poľský premiér Donald Tusk. Pred tohtotýždňovým summitom EÚ chce podľa vlastných slov hovoriť aj s predsedom slovenskej vlády Robertom Ficom. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.



"Tak či onak riešenie nájdeme, s (Viktorom) Orbánom alebo bez neho," povedal Tusk. Narážal na maďarského premiéra, ktorý v decembri vetoval balík pomoci EÚ pre Ukrajinu v hodnote 50 miliárd eur.



Summit Európskej únie, na ktorom sa krajiny pokúsia vyriešiť patovú situáciu okolo pomoci pre Ukrajinu sa uskutoční vo štvrtok v čase blížiaceho sa druhého výročia začiatku vojny na Ukrajine. Tusk uviedol, že pred summitom bude hovoriť aj s Ficom.



"Je v záujme Slovenska, aby sa nenachádzalo na politickom a morálnom okraji, kde sa ocitol Viktor Orbán so svojou proputinovskou rétorikou," vyhlásil Tusk.



AFP pritom upozorňuje na to, že Orbán si zachoval blízke vzťahy s Kremľom aj po začiatku invázie na Ukrajinu.