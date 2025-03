Tusk: Európa dokáže vyhrať každú konfrontáciu s Ruskom

Brusel 6. marca (TASR) - Poľský premiér Donald Tusk pred mimoriadnym rokovaním Európskej rady povedal, že Európa ako celok je podľa neho schopná vyhrať v každej konfrontácii s Ruskom, informuje varšavský spravodajca TASR.



"Európa ako celok je skutočne v stave vyhrať každú konfrontáciu s Ruskom, finančnú hospodársku, vojenskú. Sme proste silnejší, len sme v to museli začať veriť a to sa dnes deje," povedal Tusk. Podľa neho už Európa stratila dosť času, ale dnes sa to mení. Rusko rozbehlo preteky v zbrojení, ktorých sa Európa musí zúčastniť a je pripravená zbrojiť rýchlejšie a múdrejšie, dodal. "Som presvedčený, že Rusko ich prehrá, tak ako podobné preteky prehral Sovietský zväz," povedal premiér a vyzbrojenie sa označil za jediný spôsob ako uniknúť konfliktu väčších rozmerov.



Za výzvu pre štáty označil aj prístup novej americkej administratívy k Európe, avšak upozornil, že vzťahy s USA musia zostať prioritou. "To, že Európa musí na seba vziať oveľa väčšiu zodpovednosť za svoju bezpečnosť neznamená, že rozporujeme potrebu čo najužšieho spojenectva s USA," vysvetlil Tusk. Dodal, že udržanie NATO a dobrých vzťahov s USA musí ostať prioritou, aj keď o to druhá strana nie vždy javí záujem.



Tusk sa vyjadril aj k poľskému projektu ochrany hraníc s Ruskom a Bieloruskom. "Východný štít sa stal prioritou, ktorá už nie je nikým spochybňovaná," povedal a dodal, že k širšiemu projektu ochrany východných hraníc EÚ sa chce pridať aj Fínsko, pobaltské štáty, či Rumunsko.