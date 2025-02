Tusk: Európa musí výrazne zvýšiť výdavky na obranu

Paríž 17. februára (TASR) - Poľský premiér Donald Tusk po mimoriadnom stretnutí európskych lídrov v Paríži zdôraznil, že európske krajiny musia výrazne zvýšiť výdavky na obranu a posilniť transatlantické vzťahy. Podľa jeho slov sa všetci účastníci schôdzky zhodli na potrebe užšej spolupráce a väčšej angažovanosti Európy pri stabilizácii situácie v regióne. Odmietol však byť konkrétnejší pre diskrétnu povahu stretnutia, informuje spravodajca TASR.



"Prišiel čas na oveľa väčšiu sebaobranu Európy a výrazné zvýšenie výdavkov na obranu. Je to niečo úplne jasné a nemá nás iritovať, keď nám americkí spojenci hovoria: vydávajte viac na obranu a buďte silnejší," uviedol Tusk s tým, že transatlantické vzťahy vstúpili do novej etapy.



EÚ a jej spojenci budú podľa premiéra môcť stabilizovať situáciu v regióne a podporovať Ukrajinu v jej suverenite len ak budú odolní a schopní sa skutočne brániť.



Za historické označil Tusk návrhy, aby výdavky na obranu neboli považované za nadmerné výdavky a spomenul tiež kroky Európskej komisie, ktoré majú umožniť využitie európskych peňazí na budovanie obranyschopnosti. Má ísť o využitie zdrojov, ktoré už existujú, ale doteraz ich nebolo možné využívať na obranné výdavky.



V otázkach sa objavila aj téma mierových rokovaní a bezpečnostných garancií pre Ukrajinu. "Nemôžu byť žiadne rozhodnutia o Ukrajine bez Ukrajiny a o Európe bez Európy," povedal premiér a dodal, že spojenci sa budú snažiť hľadať riešenia v znamení jednoty nie len v Európe, ale aj transatlanticky.



Podľa Tuska nemožno dopustiť opakovanie Minských dohôd a Budapeštianskeho memoranda, pri ktorom sa Ukrajina vzdala jadrových zbraní výmenou za garanciu územnej celistvosti. "Všetky garancie musia byť seriózne, lebo Ukrajina už mala garancie aj od niektorých účastníkov dnešného stretnutia," pripomenul premiér a dodal, že preferovaný scenár je, aby garancie boli v spolupráci s USA.



"Heslo nášho poľského predsedníctva v Rade EÚ, Bezpečnosť, Európa, sa stalo heslom celej Európy," uzavrel poľský líder pred odletom do Varšavy.







(spravodajca TASR Slavomír Gregorík)