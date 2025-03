Tusk: Európska komisia plánuje zrušiť 400 právnych aktov

Varšava 24. marca (TASR) - Štyristo právnych aktov plánuje zrušiť Európska komisia v rámci procesu deregulácie, vyhlásil v pondelok poľský premiér Donald Tusk. Šéf poľskej exekutívy sa v pondelok stretol s tímom, ktorý poveril vypracovaním návrhov na dereguláciu a zlepšenie podnikateľského prostredia v Poľsku. Informuje o tom varšavský spravodajca TASR.



"Mám veľmi optimistické správy z Bruselu: Európska komisia sa rozhodla deregulovať, rozhodla sa zrušiť 400 právnych aktov, to je prvý krok," povedal premiér na stretnutí so zástupcami administratívy a deregulačným tímom pod vedením podnikateľa Rafala Brzosku. Premiér očakáva, že spolupráca s tímom prinesie v Poľsku deregulačnú revolúciu a vyplynú z neho aj odporúčania na zmeny v európskej legislatíve.



Tusk informoval, že od tímu prišlo vláde už množstvo návrhov a v 90 percentách prípadov návrhy prijala na ďalšiu diskusiu. Spomedzi návrhov spomenul napríklad prehodnotenie spôsobu udeľovania trestov a malých pokút. "Budeme racionalizovať tresty, aby sa slušní ľudia nemali čoho obávať," povedal premiér, podľa ktorého pre množstvo regulácií vzniká veľa neúmyselných administratívnych chýb.



Premiér tiež ohlásil veľký digitálny balíček. Podľa Brzosku je poľská spoločnosť jednou z najviac digitalizovaných v Európe a na tom sa dá stavať pri prenášaní služieb štátu či dokladov do digitálnej podoby a aplikácií.



Regulácie majú podľa Brzosku byť katalyzátorom ekonomiky, a nie jej brzdou. Líder deregulačného tímu informoval, že v Poľsku existuje 20.000 predpisov o tom, kedy má byť vydané aké rozhodnutie, no len v menej než desiatich percentách prípadov sa tieto predpisy dodržiavajú.



Medzi ďalšie návrhy patria energetické deregulácie, ktoré majú umožniť napríklad poľnohospodárom jednoduchšie budovať vlastné veterné elektrárne a zabezpečiť si tak lacnejší zdroj energie. Zjednodušiť sa má aj spôsob žiadania sociálne slabších rodín o rôzne druhy štátnej podpory.



Celkovo má tím do 1. júna priniesť 300 konkrétnych návrhov, ktoré budú odovzdané vláde.



Po skončení tlačovej konferencie pokračovalo pracovné stretnutie, ktoré bolo plánované ako neverejné. Premiér však oslovil prítomných zástupcov vlády a deregulačného tímu s návrhom, aby sa médiá mohli na stretnutí zúčastniť, s čím prítomní súhlasili.



Poľský tím, ktorý má za cieľ priniesť návrhy na dereguláciu, pracuje od februára na základe žiadosti premiéra. Tusk sa zaviazal s tímom pravidelne stretávať.











(spravodajca TASR Slavomír Gregorík)