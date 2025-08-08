Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Tusk: Existujú náznaky, že zmrazenie konfliktu na Ukrajine je blízko

Poľský premiér Donald Tusk. Foto: TASR/AP

Tusk počas návštevy mesta Leba uviedol, že ukrajinskej strane veľmi záleží na tom, aby sa Európa vrátane Poľska podieľala na vzniku prímeria a mierového riešenia.

Autor TASR
Varšava 8. augusta (TASR) - Poľský premiér Donald Tusk oznámil, že v piatok absolvoval dlhý telefonický rozhovor s ukrajinským prezidentom Volodymyrom Zelenským. Podľa neho existujú náznaky, že zmrazenie konfliktu na východe Ukrajiny je blízko. Zelenskyj je podľa Tuska veľmi opatrný, ale predsa optimista. Informuje o tom varšavský spravodajca TASR podľa správy agentúry PAP.

Tusk počas návštevy mesta Leba uviedol, že ukrajinskej strane veľmi záleží na tom, aby sa Európa vrátane Poľska podieľala na vzniku prímeria a mierového riešenia. „Aj nám na tom veľmi záleží, pretože mier v našom regióne by mal priaznivý vplyv na našu bezpečnosť,“ dodal.

O riešení vojny na Ukrajine by mali v najbližších dňoch rokovať na osobnom stretnutí prezident USA Donald Trump a ruský prezident Vladimir Putin. Miesto ani čas schôdzky zatiaľ nezverejnili. Plánované stretnutie potvrdil Kremeľ po tom, čo ho v stredu navštívil Trumpov osobitný vyslanec Steve Witkoff. V piatok malo vypršať Trumpovo ultimátum Rusku, že ak nepokročí k ukončeniu vojny na Ukrajine, na štáty, ktoré od neho nakupujú ropu, uvalia USA stopercentné sekundárne clá.



(spravodajca TASR Slavomír Gregorík)
