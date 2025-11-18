< sekcia Zahraničie
Tusk: Identifikovali sme 2 podozrivých z aktov sabotáže na železnici
Premiér označil situáciu za najvážnejší bezpečnostný incident od začiatku vojny na Ukrajine.
Autor TASR,aktualizované
Varšava 18. novembra (TASR) - Poľské bezpečnostné zložky identifikovali dve osoby podozrivé z vykonania aktov sabotáže, počas ktorých boli poškodené koľajové trate južne od Varšavy. Premiér Donald Tusk na pôde Sejmu informoval, že išlo o dvoch Ukrajincov, ktorí už dlhšie spolupracovali s ruskými tajnými službami a jeden z nich bol už predtým odsúdený na Ukrajine. Podozriví ušli do Bieloruska. Informuje o tom varšavský spravodajca TASR.
„Služby a prokuratúra majú všetky údaje o týchto osobách a zachytené ich podoby,“ informoval premiér. Jedna podozrivá osoba pochádza z oblasti Donbasu a druhá bola už predtým odsúdená súdom v Ľvove za akty diverzie proti Ukrajine. Obe osoby prišli na jeseň do Poľska z Bieloruska.
V jednom prípade sa útočníci mali pokúsiť vykoľajiť vlak pomocou kovu namontovaného na železničnú trať, v druhom prípade odpálili počas prechodu vlaku časť koľaje pomocou vojenskej výbušniny typu C4. Výbuch nespôsobil vykoľajenie, no poškodil vagón. Časť nálože zostala nevybuchnutá. Podľa Tuska len chyba útočníkov zabránila tomu, aby došlo k obetiam na životoch.
Podozriví zo spáchania útokov po ich vykonaní ušli do Bieloruska cez hraničný priechod Terespol-Brest v čase, keď ich identita ešte nebola známa. Poľsko vyvinie aktivity zamerané na vydanie podozrivých do Poľska.
Na návrh bezpečnostných zložiek Tusk rozhodol o zavedení tretieho stupňa teroristického varovania na vybraných železničných tratiach, zatiaľ čo v ostatných regiónoch zostáva v platnosti druhý stupeň. Vláda rokuje aj o možnom zapojení armády do ochrany kritickej infraštruktúry.
Premiér označil situáciu za najvážnejší bezpečnostný incident od začiatku vojny na Ukrajine a upozornil, že Rusko sa snaží vyvolať chaos, paniku a nárast protiukrajinských nálad. Varoval, že Rusko v Európe používa rovnaký model operácií založený na nábore cudzincov.„Rusko len zriedka priamo odhaľuje svoje úmysly tým, že do takýchto akcií zapája vlastných občanov,“ povedal a pripomenul, že Poľsko doposiaľ zadržalo 55 osôb v súvislosti s diverziou, z čoho 23 je vo väzbe a 28 bolo odovzdaných na Ukrajinu.
(spravodajca TASR Slavomír Gregorík)
