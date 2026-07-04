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Tusk: Investície do zelenej energie sú určené pre budúce generácie
Tusk poznamenal, že za využívaním obnoviteľných zdrojov energie nestojí ideológia, ale racionálne dôvody, pretože to „nesúvisí len s ochranou klímy.
Autor TASR
Varšava 4. júla (TASR) - Snaha Poľska transformovať energetický sektor smerom k obnoviteľným zdrojom energie je súčasťou „našich záväzkov voči budúcim generáciám“. V sobotu to vyhlásil poľský premiér Donald Tusk počas návštevy rozsiahleho komplexu na výrobu solárnej a veternej energie v strednom Poľsku. TASR o tom píše podľa agentúry PAP.
Tusk poznamenal, že za využívaním obnoviteľných zdrojov energie nestojí ideológia, ale racionálne dôvody, pretože to „nesúvisí len s ochranou klímy – v mnohých prípadoch ide zároveň o najlacnejší spôsob výroby energie.“
Minister energetiky Milosz Motyka pripomenul najväčšiu reformu energetickej legislatívy v Poľsku, keď do roku 2030 sa na investície do distribučných a prenosových sietí vynaloží 100 miliárd zlotých (23,29 miliardy eur).
Projekt „Kleczew Solar and Wind“ patrí medzi najväčšie zariadenia na výrobu energie z obnoviteľných zdrojov v strednej a východnej Európe. Vznikol na ploche bývalej povrchovej ťažby hnedého uhlia. Po postupnom rozšírení dnes dosahuje jeho celkový výkon takmer 270 MW, čo postačí pre zásobovanie elektrinou až 100.000 domácností.
Vlastníkom je najväčšia poľská energetická spoločnosť Orlen a kombinácia 445.000 solárnych panelov a štyroch veterných turbín umožňuje stabilnejšiu výrobu elektriny.
Tusk poznamenal, že za využívaním obnoviteľných zdrojov energie nestojí ideológia, ale racionálne dôvody, pretože to „nesúvisí len s ochranou klímy – v mnohých prípadoch ide zároveň o najlacnejší spôsob výroby energie.“
Minister energetiky Milosz Motyka pripomenul najväčšiu reformu energetickej legislatívy v Poľsku, keď do roku 2030 sa na investície do distribučných a prenosových sietí vynaloží 100 miliárd zlotých (23,29 miliardy eur).
Projekt „Kleczew Solar and Wind“ patrí medzi najväčšie zariadenia na výrobu energie z obnoviteľných zdrojov v strednej a východnej Európe. Vznikol na ploche bývalej povrchovej ťažby hnedého uhlia. Po postupnom rozšírení dnes dosahuje jeho celkový výkon takmer 270 MW, čo postačí pre zásobovanie elektrinou až 100.000 domácností.
Vlastníkom je najväčšia poľská energetická spoločnosť Orlen a kombinácia 445.000 solárnych panelov a štyroch veterných turbín umožňuje stabilnejšiu výrobu elektriny.