Tusk je pripravený zavrieť hranice pred migrantmi vrátenými z Nemecka

Varšava 21. mája (TASR) – Poľský premiér Donald Tusk je pripravený zatvoriť štátnu hranicu, ak sa Nemecko pokúsiť vrátiť migrantov žiadajúcich o azyl, ktorí prišli z Poľska. Uviedol to v noci na stredu počas televízneho rozhovoru. TASR informuje na základe správy agentúry PAP.



„Budem pripravený uzatvoriť hranicu,“ odpovedal Tusk počas rozhovoru pre verejnoprávnu televíziu TVP Info na otázku, či je Poľsko ochotné prijímať migrantov vrátených z Nemecka. Dodal tiež, že o tom informoval aj nemeckého kancelára Friedricha Merza.



Tusk uviedol, že poľská vláda môže využiť aj Článok 72 Zmluvy o fungovaní Európskej únie upravujúci voľný pohyb tovaru, kapitálu a osôb, ktorý pohyb umožňuje pozastaviť na zaistenie bezpečnosti štátu.



„A Nemci… si to uvedomujú,“ uviedol Tusk.



Nemecký minister vnútra Alexander Dobrindt 7. mája uviedol, že migranti žiadajúci o azyl nebudú vpustení za hranice krajiny s výnimkou detí, tehotných žien a chorých osôb. Za toto rozhodnutie si od niekoľkých susedných krajín vyslúžil kritiku.



Merz počas spolkovej volebnej kampane tvrdil, že migrantov bude na hranici otáčať od prvého dňa v úrade kancelára, pretože Nemecko obklopujú bezpečné krajiny EÚ. Žiadosti o azyl by preto podľa neho mali spracúvať krajiny, do ktorých migranti dorazili.