Tusk je spokojný s výberom na obsadenie najvyšších pozícií v EÚ

Varšava 28. júna (TASR) - Poľský premiér Donald Tusk je spokojný s výberom mien na obsadenie najvyšších pozícií v inštitúciách Európskej únie, informuje TASR podľa správy agentúry PAP.



Lídri členských krajín EÚ vo štvrtok večer na summite v Bruseli podporili Ursulu von der Leyenovú na druhé funkčné obdobie vo funkcii predsedníčky Európskej komisie (EK). Zhodli sa tiež na tom, že novým predsedom Európskej rady bude portugalský expremiér António Costa a budúcou šéfkou diplomacie EÚ estónska premiérka Kaja Kallasová.



Tusk v piatok uviedol, že je spokojný, že "spolu s ostatnými lídrami EÚ vybrali tých správnych ľudí na tieto pozície". "Mojou prioritou bolo ukázať, že Európa je stabilná a predvídateľná. Ursula von der Leyenová to zaistí," povedal Tusk.



"Kaja Kallasová rozumie riziku, ktoré predstavujú Rusko a Bielorusko. Rozumie pozícii Poľska. Teším sa, že môžem privítať späť skúseného kolegu Costu na čele Európskej rady," povedal Tusk. "Teraz môžeme pokračovať v programe a posilňovaní obranných schopností Európy," dodal.



Do Bruselu pricestoval vo štvrtok aj ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj, ktorý podpísal bezpečnostný pakt s Európskou úniou. Podpísanie bezpečnostnej dohody medzi Poľskom a Ukrajinou ešte pred júlovým summitom NATO vo Washingtone nevylúčil v piatok ani Tusk.



"Musím spolu s ministrom obrany stanoviť, ako môžeme pokračovať v pomoci Ukrajine, no nemôžme oslabiť obranné schopnosti Poľska," cituje Tuska agentúra Reuters. Dodal, že existuje 99-percentná šanca, že so Zelenským podpíše pred summitom NATO bezpečnostnú dohodu.