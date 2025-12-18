< sekcia Zahraničie
Tusk: Kapitulácia Ukrajiny by ohrozila poľskú nezávislosť
Autor TASR
Brusel 18. decembra (TASR) - Poľský premiér Donald Tusk vo štvrtok na samite v Bruseli varoval, že poľská nezávislosť by bola ohrozená, ak by v dôsledku chýb alebo nerozhodnosti Európy musela Ukrajina kapitulovať. Zdôraznil to v kontexte diskusií o využití zmrazených ruských aktív, čo je podľa neho najlepším riešením na posilnenie ukrajinskej obrany. Informuje o tom varšavský spravodajca TASR podľa agentúry PAP.
Tusk uviedol, že podpora Ukrajiny znamená aj ochranu Poľska pred rastúcou hrozbou Ruska. „Poľská nezávislosť bude ohrozená, keby sa ukázalo, že v dôsledku zlých rozhodnutí alebo ich absencie, napríklad zo strany Európy, by Ukrajina musela kapitulovať,“ upozornil. Dodal, že nezávislosť Ukrajiny odďaľuje riziko agresie od poľských hraníc.
Šéf poľskej vlády priznal, že členské štáty Európskej únie nevykazujú nadšenie pre možnosť spoločného zadlženia sa na financovanie Ukrajiny. Podľa neho by bolo efektívnejšie využiť požičiavanie na základe ruských aktív, čo by zároveň pomohlo vyvážiť postavenie Ruska a Ukrajiny v prípadných mierových rokovaniach.
Tusk poukázal aj na obavy niektorých krajín, najmä Belgicka, kde sa nachádza väčšina zmrazených ruských prostriedkov a upozorňujú na možné právne nároky Moskvy po skončení vojny. Napriek tomu podľa poľského premiéra vo väčšine Európy prevláda názor, že ruské aktíva treba využiť v prospech Ukrajiny, keďže Moskva podľa jeho slov nemôže urobiť nič, len tento fakt prijať.
(spravodajca TASR Slavomír Gregorík)
