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Tusk: Konflikt medzi poľskými a ukrajinskými politikmi je chybou

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Poľský premiér Donald Tusk prichádza na samit EÚ v Bruseli vo štvrtok 18. júna 2026. Foto: TASR/AP

Poľský prezident Karol Nawrocki v piatok oficiálne odobral jeho ukrajinskému náprotivku Volodymyrovi Zelenskému najvyššie poľské štátne vyznamenanie Rad Bielej orlice.

Autor TASR
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Varšava 21. júna (TASR) - Konflikt medzi politikmi v Poľsku a na Ukrajine je strategickou chybou, ktorá ublíži obom stranám, uviedol v nedeľu poľský premiér Donald Tusk. Agentúra Reuters uvádza, že sa tak snažil upokojiť spor týkajúci sa prezidentov oboch krajín, píše TASR.

Poľský prezident Karol Nawrocki v piatok oficiálne odobral jeho ukrajinskému náprotivku Volodymyrovi Zelenskému najvyššie poľské štátne vyznamenanie Rad Bielej orlice.

Prezident Ukrajiny ho do Varšavy poštou vrátil v sobotu. Situácia podnietila troch bývalých ukrajinských prezidentov a ďalších popredných predstaviteľov, aby Poľsku vrátili svoje vlastné štátne vyznamenania.

Vrhnúť sa do konfliktu medzi politikmi v Poľsku a na Ukrajine je strategická chyba, ktorá uškodí obom stranám: z hľadiska obchodu, geopolitiky aj reputácie. A v politike, ako vieme, je chyba horšia ako zločin,“ vyhlásil Tusk na sieti X. „V diskusiách s mojimi európskymi partnermi sa snažím minimalizovať straty a zmierniť napätie. Nie je to ľahká úloha,“ dodal.

Nawrocki odobratím vyznamenania reagoval na rozhodnutie Zelenského pomenovať vojenskú jednotku po Ukrajinskej povstaleckej armáde (UPA).

Zelenskyj v máji prijal dekrét, ktorým uznal UPA za „hrdinov“. Zatiaľ čo Ukrajina túto skupinu považuje za hnutie protisovietskeho odporu, Poľsko jej pripisuje zodpovednosť za Volynský masaker, deportácie Židov a násilnosti, v ktorých pokračovala v juhovýchodnom Poľsku, na severovýchodnom Slovensku a na západnej Ukrajine aj po skončení druhej svetovej vojny.
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