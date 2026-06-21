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Tusk: Konflikt medzi poľskými a ukrajinskými politikmi je chybou
Poľský prezident Karol Nawrocki v piatok oficiálne odobral jeho ukrajinskému náprotivku Volodymyrovi Zelenskému najvyššie poľské štátne vyznamenanie Rad Bielej orlice.
Autor TASR
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Varšava 21. júna (TASR) - Konflikt medzi politikmi v Poľsku a na Ukrajine je strategickou chybou, ktorá ublíži obom stranám, uviedol v nedeľu poľský premiér Donald Tusk. Agentúra Reuters uvádza, že sa tak snažil upokojiť spor týkajúci sa prezidentov oboch krajín, píše TASR.
Poľský prezident Karol Nawrocki v piatok oficiálne odobral jeho ukrajinskému náprotivku Volodymyrovi Zelenskému najvyššie poľské štátne vyznamenanie Rad Bielej orlice.
Prezident Ukrajiny ho do Varšavy poštou vrátil v sobotu. Situácia podnietila troch bývalých ukrajinských prezidentov a ďalších popredných predstaviteľov, aby Poľsku vrátili svoje vlastné štátne vyznamenania.
„Vrhnúť sa do konfliktu medzi politikmi v Poľsku a na Ukrajine je strategická chyba, ktorá uškodí obom stranám: z hľadiska obchodu, geopolitiky aj reputácie. A v politike, ako vieme, je chyba horšia ako zločin,“ vyhlásil Tusk na sieti X. „V diskusiách s mojimi európskymi partnermi sa snažím minimalizovať straty a zmierniť napätie. Nie je to ľahká úloha,“ dodal.
Nawrocki odobratím vyznamenania reagoval na rozhodnutie Zelenského pomenovať vojenskú jednotku po Ukrajinskej povstaleckej armáde (UPA).
Zelenskyj v máji prijal dekrét, ktorým uznal UPA za „hrdinov“. Zatiaľ čo Ukrajina túto skupinu považuje za hnutie protisovietskeho odporu, Poľsko jej pripisuje zodpovednosť za Volynský masaker, deportácie Židov a násilnosti, v ktorých pokračovala v juhovýchodnom Poľsku, na severovýchodnom Slovensku a na západnej Ukrajine aj po skončení druhej svetovej vojny.
Poľský prezident Karol Nawrocki v piatok oficiálne odobral jeho ukrajinskému náprotivku Volodymyrovi Zelenskému najvyššie poľské štátne vyznamenanie Rad Bielej orlice.
Prezident Ukrajiny ho do Varšavy poštou vrátil v sobotu. Situácia podnietila troch bývalých ukrajinských prezidentov a ďalších popredných predstaviteľov, aby Poľsku vrátili svoje vlastné štátne vyznamenania.
„Vrhnúť sa do konfliktu medzi politikmi v Poľsku a na Ukrajine je strategická chyba, ktorá uškodí obom stranám: z hľadiska obchodu, geopolitiky aj reputácie. A v politike, ako vieme, je chyba horšia ako zločin,“ vyhlásil Tusk na sieti X. „V diskusiách s mojimi európskymi partnermi sa snažím minimalizovať straty a zmierniť napätie. Nie je to ľahká úloha,“ dodal.
Nawrocki odobratím vyznamenania reagoval na rozhodnutie Zelenského pomenovať vojenskú jednotku po Ukrajinskej povstaleckej armáde (UPA).
Zelenskyj v máji prijal dekrét, ktorým uznal UPA za „hrdinov“. Zatiaľ čo Ukrajina túto skupinu považuje za hnutie protisovietskeho odporu, Poľsko jej pripisuje zodpovednosť za Volynský masaker, deportácie Židov a násilnosti, v ktorých pokračovala v juhovýchodnom Poľsku, na severovýchodnom Slovensku a na západnej Ukrajine aj po skončení druhej svetovej vojny.