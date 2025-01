Tusk: Krajiny EÚ musia zvýšiť výdavky na obranu pre prežitie bloku

Štrasburg 22. januára (TASR) - Poľský premiér Donald Tusk v stredu na pôde europarlamentu v Štrasburgu vyzval ostatné krajiny Európskej únie, aby výrazne zvýšili svoje výdavky na obranu v súlade s cieľmi, ktoré stanovil americký prezident Donald Trump. Podľa jeho slov od toho závisí prežitie EÚ, informuje TASR podľa agentúry AFP.



"Teraz je obdobie, keď si Európa nemôže dovoliť šetriť na bezpečnosti," vyhlásil Tusk pri predstavovaní programu polročného poľského predsedníctva v Rade EÚ, ktoré Varšava prevzala na začiatku roka. "Ak má Európa prežiť, musí byť vyzbrojená," zdôraznil.



Ruská invázia na Ukrajinu prinútila Severoatlantickú alianciu (NATO), aby posilnila svoje východné krídlo a zvýšilo investície do obrany. Trump požaduje, aby členovia Aliancie zvýšili svoje výdavky na päť percent HDP, čo je viac ako dvojnásobok súčasného minima dvoch percent.



V minulom roku bolo 23 z 32 členských krajín NATO na ceste k dosiahnutiu dvojpercentnej hranice – na čele bolo práve Poľsko s 4,12 percenta. Trumpova požiadavka sa však podľa AFP v niektorých európskych krajinách stretla so skepsou, pričom viacerí diplomati ju považujú za úvodnú fázu jeho novej snahy vyvíjať tlak na spojencov Washingtonu, aby robili viac.



Poľský premiér však požiadal krajiny Únie, aby vzali bezpečnosť do vlastných rúk. "Nepýtajte sa Ameriky, čo môže urobiť pre našu bezpečnosť. Pýtajte sa sami seba, čo môžeme urobiť pre našu vlastnú bezpečnosť," vyhlásil.



Poľsko, ktoré ako jediný člen NATO hraničí s Ruskom aj Ukrajinou, sa podľa agentúry považuje za prvú líniu pokusov Moskvy destabilizovať Západ a bezpečnosť zaradilo na prvé miesto programu predsedníctva v Rade EÚ.



V stredu vyzvala na zvýšenie financovania obrany v EÚ aj šéfka európskej diplomacie Kaja Kallasová. "Prezident Trump má pravdu, keď hovorí, že nemíňame (na obranu) dostatok. Je čas investovať," povedala a doplnila, že Spojené štáty musia zostať najsilnejším spojencom Európy.



Tusk v rámci predstavovania priorít predsedníctva tiež uviedol, že je dôležité minimalizovať riziko nelegálnej migrácie v EÚ. Európski lídri sú podľa neho zodpovední za bezpečnosť svojich hraníc a územia. Trval však na tom, že sa to dá dosiahnuť bez nacionalistických a xenofóbnych hesiel. Ďalšou prioritou je pre Varšavu dosiahnutie pokroku v rozširovaní EÚ vrátane Ukrajiny.



Poľsko chce pracovať aj na znížení cien energií a energetickej závislosti od tretích krajín, najmä Ruska. Podľa Tuska je potrebné preskúmať právne predpisy, a to aj v rámci Európskej zelenej dohody, aby občania 27-členného bloku mali prístup k lacnejšej energii. "Musíme chrániť našu klímu, ale nemôžeme si dovoliť nebyť konkurencieschopní," vyhlásil.



Pokiaľ ide o potravinovú bezpečnosť, súhlasí so zmiernením záťaže pre poľnohospodárov. Poukázal aj na význam zdravotníckej bezpečnosti, najmä na epidémiu duševného zdravia a potrebu chrániť európsku mládež pred škodlivým vystavením určitému online obsahu.