Tusk kritizoval Nawrockého: Nie je v záujme Poľska podporovať Orbána
Autor TASR
Varšava 24. marca (TASR) - Poľský premiér Donald Tusk v utorok pred rokovaním vlády opäť kritizoval prezidenta Karola Nawrockého za návštevu maďarského premiéra Viktora Orbána v Budapešti počas volebnej kampane, informuje varšavský spravodajca TASR.
„Nie je v záujme Poľska podporovať premiéra Orbána v jeho proruských a protieurópskych krokoch,“ vyhlásil Tusk. Ako príklad konania proti poľským záujmom spomenul blokovanie vyplatenia približne dvoch miliárd zlotých (cca 468 mil. eur) Varšave z európskeho mechanizmu na kompenzáciu vojenskej pomoci Ukrajine. Zároveň kritizoval maďarského premiéra za zablokovanie balíka pomoci pre Kyjev vo výške 90 miliárd eur, ktorý podľa neho môže ovplyvniť ďalší priebeh vojny.
Tusk poukázal aj na informácie o spolupráci maďarských predstaviteľov s Ruskom vrátane podozrení z poskytovania citlivých informácií pre ktoré klesá dôveryhodnosť Budapešti v očiach partnerov. „Litva už v roku 2019, ak si dobre pamätám, požiadala o vylúčenie maďarskej delegácie zo stretnutia NATO s tým, že existujú podozrenia, že maďarská delegácia odovzdá Moskve najdiskrétnejšie informácie,“ povedal Tusk.
Kritizoval tiež rozhodnutie Budapešti poskytovať ochranu osobám stíhaným poľskými orgánmi, čo označil za bezprecedentný krok v rámci Európskej únie.
Zdôraznil, že poľskí politici by mali podporovať zahraničnú politiku vlády a neoslabovať ju v citlivých otázkach týkajúcich sa bezpečnosti a vzťahov s Ruskom. „Ste prezidentom Poľska a máte poľské povinnosti, nie ruské,“ odkázal premiér Tusk prezidentovi Nawrockému.
(spravodajca TASR Slavomír Gregorík)
