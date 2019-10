Tusk: Lídri EÚ oficiálne schválili odklad brexitu na koniec januára

Brusel 29. októbra (TASR) - Hlavy štátov a vlád zostávajúcich členských krajín Európskej únie oficiálne schválili ďalší odklad odchodu Británie z 31. októbra 2019 na 31. januára 2020. Oznámil to v utorok na Twitteri predseda Európskej rady Donald Tusk.



"Mojim britským priateľom: európska dvadsaťsedmička formálne prijala predĺženie (lehoty). Môže to byť predĺženie posledné. Prosím, využite tento čas, ako najlepšie viete," odkázal Tusk do Londýna.



"Taktiež vám chcem povedať dovidenia, keďže moja tunajšia misia sa blíži ku koncu. Budem vám naďalej držať palce," dodal dosluhujúci šéf Európskej rady.



Zostávajúci členovia EÚ sa v zásade dohodli na schválení britskej žiadosti o ďalší odklad tzv. brexitu už v pondelok na úrovni veľvyslancov pri EÚ v Bruseli, uviedla tlačová agentúra DPA. V prípade, že sa ratifikáciu dohody o podmienkach odchodu Británie podarí zavŕšiť pred spomínaným termínom, môže Británia opustiť Úniu aj skôr, a to v prvý deň mesiaca nasledujúceho po ratifikácii.



Brusel vylučuje, že by bolo možné o dohode s Londýnom, ktorá bola už v uplynulých mesiacoch revidovaná, ďalej vyjednávať. Zostávajúci členovia EÚ navyše vyzývajú Britániu, aby počas nadchádzajúceho obdobia postupovala "konštruktívne a zodpovedne", doplnila DPA.



Tusk predtým uviedol, že nechce zvolávať lídrov členských štátov EÚ do Bruselu na summit o otázke odkladu brexitu a namiesto toho sa bude snažiť o jednomyseľnú zhodu umožňujúcu schválenie prostredníctvom "písomného postupu".