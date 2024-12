Tusk: Maďarskému premiérovi Orbánovi sa nepáči zodpovednosť

Varšava 23. decembra (TASR) - Maďarskému premiérovi Viktorovi Orbánovi sa nepáči, aby sa politici zodpovedali za svoje činy. Poľský premiér Donald Tusk takto počas víkendu reagoval na rozhovor so svojím maďarským partnerom. TASR o to m informuje podľa agentúry PAP.



"Premiér Orban nemá rád zodpovednosť, povedal mi to priamo, keď vysvetľoval rozhodnutie o azyle," napísal Tusk na platforme X.



"Politika je jednoduchšia, ako si niektorí ľudia myslia," dodal. Tusk sa Orbána pýtal na dôvody, prečo Maďarsko udelilo politický azyl Marcinovi Romanowskému. Na bývalého námestníka ministra spravodlivosti vydal poľský súd európsky zatykač.



Poľský Sejm aj Parlamentné zhromaždenie Rady Európy ho zbavili poslaneckej imunity. Je obvinený zo spáchania 11 trestných činov, vrátane sprenevery 107 miliónov zlotých (asi 25 miliónov eur) z účelovej rezervy ministerstva spravodlivosti a pokusu o spreneveru ďalších 58 miliónov zlotých (13,56 milióna eur).



"Nechcem túto kauzu pozdvihnúť na premiérsku úroveň. Naším cieľom je udržať naše konflikty s Poľskom na zvládnuteľnej úrovni. Preto nepoviem nič o tom, čo si myslím o tamojšej situácii v oblasti právneho štátu," povedal Orbán v sobotu.



V rozhovore pre maďarské médiá obvinil súčasnú poľskú vládu z prenasledovania opozície. Povedal tiež, že ochranu v Maďarsku môže dostať viac poľských politikov.



Orbán bol až do útoku Moskvy na Ukrajinu blízky spojenec bývalej vládnucej strany Právo a spravodlivosť (PiS). Varšava sa po ruskej agresii okamžite stala najsilnejším podporovateľom svojho východného suseda. Budapešť sa ukázala v rámci pomoci Kyjevu ako najskeptickejší člen EÚ. Politické programy Orbánovej strany Fidesz a PiS však ostali veľmi blízke v odpore voči migrácii a kritike EÚ.



Začiatkom tohto roka Maďarsko poskytlo útočisko Danielovi Obajtekovi, bývalému generálnemu riaditeľovi poľského štátneho palivového a energetického konglomerátu PKN Orlen, ktorého do funkcie nominovala PiS. Niekoľko týždňov sa vyhýbal poľským orgánom činným v trestnom konaní, kým ho v júni nezvolili do Európskeho parlamentu a voči trestnému stíhaniu získal poslaneckú imunitu.