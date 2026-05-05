Tusk: Máme záujem o vojakov USA, ale nebudeme ich preberať Nemecku
Autor TASR
Varšava 5. mája (TASR) - Poľský premiér Donald Tusk v pondelok vyhlásil, že Varšava nebude usilovať o preberanie amerických vojakov Nemecku, pričom zdôraznil potrebu zachovania európskej solidarity. Zároveň ubezpečil, že ak sa objaví možnosť zvýšiť prítomnosť amerických síl v Poľsku, vláda a prezident budú v tejto otázke spolupracovať. Informuje o tom varšavský spravodajca TASR podľa agentúry PAP a denníka Rzeczpospolita.
Tusk zdôraznil, že jeho prístup k Spojeným štátom je založený na posilňovaní širších transatlantických vzťahov medzi Európou a USA, ktoré považuje za kľúčové pre bezpečnosť Poľska. Upozornil, že udržať pozornosť Washingtonu v regióne strednej a východnej Európy je čoraz náročnejšie aj pre konflikty na Blízkom východe a v oblasti Perzského zálivu.
Premiér potvrdil, že rokovania s Pentagonom o posilnení americkej vojenskej prítomnosti v Poľsku prebiehajú už dva roky a prechádzajú rôznymi etapami v závislosti od globálnej bezpečnostnej situácie.
Debata o presune amerických síl sa zintenzívnila po rozhodnutí ministerstva obrany USA stiahnuť približne 5000 vojakov z Nemecka, kde sa aktuálne nachádza približne 35 až 37 tisíc amerických vojakov. Americký prezident pritom naznačil, že redukcia môže byť ešte výraznejšia a môže sa dotknúť aj ďalších európskych krajín.
Tuskove vyjadrenia v utorok vo vysielaní Polsat news kritizoval poslanec Práva a spravodlivosti Szymon Szynkowski vel Sek, ktorý ich označil za chybu a vyjadril znepokojenie z toho, že Poľsko neprejavuje jasný záujem o presun amerických jednotiek. Podľa neho by sa mala vláda aktívne usilovať o to, aby sťahované sily zostali v Európe a boli presunuté práve do Poľska.
Opozičný politik zároveň odmietol argument o potrebe zdržať sa takéhoto postupu v mene európskej solidarity a poukázal na predchádzajúce kroky Nemecka pri budovaní plynovodu Nord stream z Ruska, ktoré podľa neho nebrali ohľad na záujmy iných štátov. Zdôraznil, že zahraničná politika by mala v prvom rade sledovať bezpečnostné záujmy Poľska.
(spravodajca TASR Slavomír Gregorík)
