Tusk: Mier na Ukrajine je na obzore, vojna sa môže skončiť rýchlo

Na snímke Donald Tusk. Foto: TASR - Jakub Kotian

Tusk informoval, že v uplynulých dňoch absolvoval rozhovory s lídrami kľúčových európskych krajín, premiérmi Kanady a Nórska, predstaviteľmi európskych inštitúcií a s generálnym tajomníkom NATO.

Varšava 30. decembra (TASR) - Poľský premiér Donald Tusk v utorok pred zasadnutím vlády vyhlásil, že rokovania o ukončení vojny na Ukrajine sa posunuli a po prvý raz od začiatku konfliktu sa objavila reálna nádej na mier. Zdôraznil však, že napriek optimizmu je predčasné hovoriť o definitívnych výsledkoch, informuje varšavský spravodajca TASR.

„Mier je na obzore. Niet pochýb o tom, že sa stali veci, ktoré dávajú nádej, že táto vojna sa môže skončiť, a to pomerne rýchlo,“ povedal Tusk s tým, že základom nádeje je nová deklarácia USA o pripravenosti Washingtonu spolupodieľať sa na bezpečnostných zárukách pre Ukrajinu po uzavretí mieru vrátane možnej prítomnosti amerických jednotiek na hranici alebo na kontaktnej línii medzi Ukrajinou a Ruskom. Dodal, že pôjde o kľúčový test dôveryhodnosti Spojených štátov.

Tusk informoval, že v uplynulých dňoch absolvoval rozhovory s lídrami kľúčových európskych krajín, premiérmi Kanady a Nórska, predstaviteľmi európskych inštitúcií a s generálnym tajomníkom NATO. Podľa neho sa rokovania o mieri medzi Ukrajinou, Spojenými štátmi, Kanadou a európskymi partnermi dostali do vážnej fázy.

Premiér ocenil prístup ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského, ktorý podľa neho prejavuje dobrú vôľu a je pripravený na kompromisy, pričom rozhodnutia o územných otázkach by mali byť potvrdené referendom. „Je zrejmé, že táto potenciálna dohoda musí byť po prípadnej mierovej dohode vyvážená skutočnými a spoľahlivými bezpečnostnými zárukami pre Ukrajinu,“ uviedol Tusk.

Zároveň zdôraznil, že mier by bol pre Poľsko mimoriadne priaznivou udalosťou vzhľadom na jeho geografickú polohu a bezpečnostné záujmy. Vyzval preto na spoluprácu všetkých štátnych inštitúcií vrátane prezidenta Karola Nawrockého a na koordináciu medzinárodných krokov.

Podľa Tuska je nevyhnutné zachovať jednotu a vyhnúť sa vnútropolitickým sporom, ktoré by mohli oslabiť postavenie Poľska. „Chcel by som, aby sa koniec roka niesol v znamení celonárodnej zhody o našich bezpečnostných prioritách,“ uzavrel Tusk.
