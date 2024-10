Podľa Tuska majú migranti idúci cez Bielorusko polovojenský výcvik

Varšava 16. októbra (TASR) — Poľsko nemá podľa premiéra Donalda Tuska na svojej východnej hranici do činenia s utečencami, ktorí tam prišli spontánne a náhodou. "Tieto akcie sú organizované na polovojenskom základe a my čoraz viac vidíme, že v Sýrii a Iráne sa organizujú skupiny, ktoré nie sú vycvičené len na nelegálne prekročenie hraníc, ale aj na činnosť, ktorú v NATO musíme označiť za nebezpečnú," povedal Tusk v rozhovore pre stredajšie vydanie denníka Gazeta Wyborcza. Článok si všimla nemecká agentúra DPA, z ktorej čerpala TASR.



Tusk ďalej uviedol, že vo viacerých krajinách existuje celý systém náboru cez ruské a bieloruské diplomatické misie. Napríklad zo Sýrie sú k dispozícii informácie, že zločinci a ľudia napojení na teroristické organizácie sú prepúšťaní z väzníc a odvážaní na poľsko-bieloruské hranice, ktoré sú zároveň vonkajšími hranicami Európskej únie.



Poľská vláda preto v utorok schválila novú migračnú stratégiu počítajúcu aj s dočasným pozastavením práva na azyl pre ľudí, ktorí nelegálne prekročia hranicu s Bieloruskom po tom, čo ich k nej dopravia bieloruské úrady. Príslušný návrh zákona by mal byť k vypracovaný do niekoľkých týždňov.



Plánované obmedzenie práva na azyl kritizoval poľský prezident Andrzej Duda. Na pôde parlamentu povedal, že hranice to neochráni a neobmedzí nelegálnu migráciu, ale zabráni skôr tomu, aby v Poľsku dostali azyl zástupcovia bieloruskej opozície, ktorých tamojší režim prenasleduje. "Je to fatálna chyba," vyhlásil Duda.



Tusk oponoval, že ani raz sa nestalo, aby sa predstaviteľ bieloruskej opozície pokúsil ilegálne prekročiť hranice. "Pán prezident, nič hlúpejšie ste nemohli povedať," reagoval premiér.



Poľsko a EÚ obviňujú ruského prezidenta Vladimira Putina a jeho spojenca, bieloruskú hlavu štátu Alexandra Lukašenka, z toho, že posielajú migrantov z krízových regiónov na vonkajšie hranice EÚ s cieľom destabilizovať situáciu.



Napriek vybudovaniu viac ako päťmetrového plota a systému elektronického monitoringu sa migranti pokúšajú prekročiť hranice každý deň. Od začiatku roka eviduje poľská pohraničná stráž takmer 28.000 takýchto pokusov.