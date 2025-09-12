< sekcia Zahraničie
Tusk: NATO spúšťa operáciu Eastern Sentry po žiadosti Poľska
Poľský premiér zdôraznil, že by nemali existovať žiadne pochybnosti o tom, kto bol v tejto situácii agresorom, a že Poľsko a celé východné krídlo si vyžadujú väčšiu pozornosť.
Autor TASR
Ak si želáte, aby počítač prečítal text článku, použite prehrávač nižšie.
00:00 / 00:00
Varšava 12. septembra (TASR) - Rozhodnutie Severoatlantickej aliancie (NATO) spustiť operáciu Eastern Sentry (Východná stráž) zameranú na posilnenie obrany východného krídla NATO je reakciou na žiadosť Poľska. Premiér Donald Tusk to v piatok oznámil v poľskom parlamente a ocenil tento krok, ktorý nasleduje po narušení vzdušného priestoru krajiny ruskými dronmi. Informuje o tom TASR podľa správy agentúry PAP.
„Je mimoriadne dôležité, aby všetci spojenci uznali poľský výklad všetkých incidentov z noci na stredu, keď ruské drony narušili poľský vzdušný priestor, pretože je v zhode s faktami,“ povedal Tusk v Sejme, dolnej komore parlamentu.
Poľský premiér zdôraznil, že by nemali existovať žiadne pochybnosti o tom, kto bol v tejto situácii agresorom, a že Poľsko a celé východné krídlo si vyžadujú väčšiu pozornosť, prítomnosť väčšieho množstva síl a opatrenia zo strany celej Aliancie.
O spustení iniciatívy v piatok informoval generálny tajomník NATO Mark Rutte. Oznámil, že ochrana východného krídla je pre Alianciu mimoriadne dôležitá. „Naše posudzovanie stredajších incidentov stále prebieha a bez ohľadu na to, či boli kroky Ruska úmyselné alebo nie, Rusko narušilo vzdušný priestor NATO. Či už účelovo alebo nie, je to nebezpečné a neprijateľné,“ vyhlásil Rutte po boku veliteľa spojeneckých síl NATO v Európe generála Alexusa Grynkewicha.
Iniciatíva zmobilizuje zdroje od viacerých členov NATO a podľa Grynkewicha ju Aliancia spúšťa od piatka na vopred nešpecifikované časové obdobie. Na obranu východného krídla NATO poskytne Dánsko dve stíhačky F-16s a protivzdušnú fregatu, Francúzsko tri stíhačky Rafale a Nemecko štyri stíhačky Eurofighter. Záujem poskytnúť iniciatíve svoje lietadlá prejavili aj Spojené kráľovstvo a ďalšie krajiny Severoatlantickej aliancie.
Tusk sa poďakoval európskym krajinám, ktoré sa rozhodli poskytnúť vybavenie a jednotky na posilnenie protivzdušnej obrany a ochrany poľských hraníc. „Reakcia našich spojencov, prejavujúca solidaritu, je presne to, čo sme čakali,“ uviedol predseda poľskej vlády.
„Je mimoriadne dôležité, aby všetci spojenci uznali poľský výklad všetkých incidentov z noci na stredu, keď ruské drony narušili poľský vzdušný priestor, pretože je v zhode s faktami,“ povedal Tusk v Sejme, dolnej komore parlamentu.
Poľský premiér zdôraznil, že by nemali existovať žiadne pochybnosti o tom, kto bol v tejto situácii agresorom, a že Poľsko a celé východné krídlo si vyžadujú väčšiu pozornosť, prítomnosť väčšieho množstva síl a opatrenia zo strany celej Aliancie.
O spustení iniciatívy v piatok informoval generálny tajomník NATO Mark Rutte. Oznámil, že ochrana východného krídla je pre Alianciu mimoriadne dôležitá. „Naše posudzovanie stredajších incidentov stále prebieha a bez ohľadu na to, či boli kroky Ruska úmyselné alebo nie, Rusko narušilo vzdušný priestor NATO. Či už účelovo alebo nie, je to nebezpečné a neprijateľné,“ vyhlásil Rutte po boku veliteľa spojeneckých síl NATO v Európe generála Alexusa Grynkewicha.
Iniciatíva zmobilizuje zdroje od viacerých členov NATO a podľa Grynkewicha ju Aliancia spúšťa od piatka na vopred nešpecifikované časové obdobie. Na obranu východného krídla NATO poskytne Dánsko dve stíhačky F-16s a protivzdušnú fregatu, Francúzsko tri stíhačky Rafale a Nemecko štyri stíhačky Eurofighter. Záujem poskytnúť iniciatíve svoje lietadlá prejavili aj Spojené kráľovstvo a ďalšie krajiny Severoatlantickej aliancie.
Tusk sa poďakoval európskym krajinám, ktoré sa rozhodli poskytnúť vybavenie a jednotky na posilnenie protivzdušnej obrany a ochrany poľských hraníc. „Reakcia našich spojencov, prejavujúca solidaritu, je presne to, čo sme čakali,“ uviedol predseda poľskej vlády.