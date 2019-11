Tusk nebude kandidovať prezidentských voľbách

Varšava 5. novembra (TASR) - Predseda Európskej rady (ER) a bývalý poľský premiér Donald Tusk nebude kandidovať v prezidentských voľbách v Poľsku, ktoré sa budú konať v roku 2020. Informovala o tom agentúra AP.



"V budúcich (poľských) prezidentských voľbách nebudem kandidovať," povedal Tusk v Bruseli pre poľské televízne stanice, pričom dodal, že z rokov 2007-2014, keď bol premiérom, nesie na svojich bedrách príliš veľké bremeno.



"Chce to, aby kandidoval niekto, koho neťaží bremeno náročných a nepopulárnych rozhodnutí, a ja si takéto bremeno so sebou nesiem, odkedy som bol premiérom," povedal podľa agentúry PAP predseda ER.



Tusk tiež dodal, že v budúcoročných prezidentských voľbách podporí kandidáta opozície, ktorý bude stáť proti súčasnému prezidentovi Andrzejovi Dudovi. Toho podporuje konzervatívna vládnuca strana Právo a spravodlivosť (PiS) — hlavný politický súper Občianskej platformy (PO), na ktorej čele Tusk kedysi stál.



Pôsobenie Tuska vo funkcii premiéra bolo spojené so stabilným hospodárskym rastom a zlepšovaním imidžu Poľska v zahraničí, ale aj s nepopulárnymi opatreniami, napríklad zvýšením veku odchodu do dôchodku, ktoré však súčasná vláda medzičasom zrušila.