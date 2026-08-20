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Tusk: Nemecko by sa malo hanbiť za projekty Nord Stream
Tusk vo štvrtok na otázku, či si stojí za svojím názorom, že podozrivý muž by nemal byť trestne stíhaný, odpovedal kladne.
Autor TASR
Varšava 20. augusta (TASR) - Poľský premiér Donald Tusk vyhlásil, že Nemecko by sa malo hanbiť za výstavbu plynovodov Nord Stream a nie stíhať tých, ktorí sú podozriví z útokov na ne. Uviedol to vo štvrtok v súvislosti so zadržaním Ukrajinca Volodymyra Žuravľova v Chorvátsku na základe európskeho zatykača vydaného nemeckým súdom. TASR o tom informuje podľa správy agentúry PAP.
Chorvátska polícia zadržala ukrajinského občana v meste Pula. Okrem iného je podozrivý zo spoluúčasti na spôsobení výbuchov, ktoré v septembri 2022 otriasli plynovodmi Nord Stream 1 a 2 v Baltskom mori. Plynovody spájajú Nemecko a Rusko.
Volodymyra Žuravľova zadržali už na jeseň 2025 v Poľsku, tamojšie úrady ale nemeckú žiadosť o jeho vydanie zamietli a Ukrajinca prepustili.
Tusk vo štvrtok na otázku, či si stojí za svojím názorom, že podozrivý muž by nemal byť trestne stíhaný, odpovedal kladne. Novinárom povedal, že Poľsko dlhodobo namietalo proti projektu Nord Stream 2 a urobilo všetko pre to, aby zabránilo jeho výstavbe a zabezpečilo tak energetickú nezávislosť Európy od Ruska.
„Nemecko malo v tom čase iný názor. Zmenilo ho, ale príliš neskoro,“ uviedol poľský premiér. Zdôraznil, že Berlín by rozhodne nemal stíhať osoby, ktoré „v situácii, keď bola ich krajina napadnutá, podnikli nejaké kroky“.
„V tejto veci svoj názor nezmením a domnievam sa, že hanbiť by sa mali tí, ktorí tento plynovod postavili, a nie ľudia, ktorí ho vyradili z prevádzky,“ vyhlásil Tusk.
Žuravľov trvá na tom, že nespáchal činy, z ktorých je podozrivý. Tvrdí, že v čase útokov bol na Ukrajine. Nemecké úrady žiadajú o jeho vydanie na základe obvinení zo sabotáže a ničenia kritickej infraštruktúry.
Nemecká prokuratúra obvinila aj druhého Ukrajinca, Serhija K., ktorý je od novembra 2025 vo väzbe. Údajne viedol skupinu, ktorá za útokmi stojí. Aj on popiera akúkoľvek účasť na operácii proti plynovodom.
Chorvátska polícia zadržala ukrajinského občana v meste Pula. Okrem iného je podozrivý zo spoluúčasti na spôsobení výbuchov, ktoré v septembri 2022 otriasli plynovodmi Nord Stream 1 a 2 v Baltskom mori. Plynovody spájajú Nemecko a Rusko.
Volodymyra Žuravľova zadržali už na jeseň 2025 v Poľsku, tamojšie úrady ale nemeckú žiadosť o jeho vydanie zamietli a Ukrajinca prepustili.
Tusk vo štvrtok na otázku, či si stojí za svojím názorom, že podozrivý muž by nemal byť trestne stíhaný, odpovedal kladne. Novinárom povedal, že Poľsko dlhodobo namietalo proti projektu Nord Stream 2 a urobilo všetko pre to, aby zabránilo jeho výstavbe a zabezpečilo tak energetickú nezávislosť Európy od Ruska.
„Nemecko malo v tom čase iný názor. Zmenilo ho, ale príliš neskoro,“ uviedol poľský premiér. Zdôraznil, že Berlín by rozhodne nemal stíhať osoby, ktoré „v situácii, keď bola ich krajina napadnutá, podnikli nejaké kroky“.
„V tejto veci svoj názor nezmením a domnievam sa, že hanbiť by sa mali tí, ktorí tento plynovod postavili, a nie ľudia, ktorí ho vyradili z prevádzky,“ vyhlásil Tusk.
Žuravľov trvá na tom, že nespáchal činy, z ktorých je podozrivý. Tvrdí, že v čase útokov bol na Ukrajine. Nemecké úrady žiadajú o jeho vydanie na základe obvinení zo sabotáže a ničenia kritickej infraštruktúry.
Nemecká prokuratúra obvinila aj druhého Ukrajinca, Serhija K., ktorý je od novembra 2025 vo väzbe. Údajne viedol skupinu, ktorá za útokmi stojí. Aj on popiera akúkoľvek účasť na operácii proti plynovodom.