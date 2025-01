Tusk neočakáva masové deportácie Poliakov z USA

Varšava 29. januára (TASR) - Poľský premiér Donald Tusk v utorok povedal, že neočakáva masové deportácie Poliakov z USA po tom, čo nový americký prezident Donald Trump po minulotýždňovom nástupe do funkcie avizoval deportácie nelegálnych imigrantov. V prípade potreby sú však podľa Tuska poľské konzuláty pripravené Poliakom v USA pomôcť. Informuje o tom varšavský spravodajca TASR podľa správy agentúry PAP.



Tusk na spoločnej tlačovej konferencii s kanadským premiérom Justinom Trudeauom uznal, že na sociálnych sieťach sa objavujú zábery z deportácií z miest ako Chicago, kde existuje 200-tisícová poľská diaspóra. Poliaci žijúci v USA však podľa neho nedávajú žiadne dôvody na to, aby proti nim boli použité akékoľvek drastické metódy.



Hovorkyňa Bieleho domu Karoline Leavittová v utorok informovala, že deportácie sa týkajú všetkých ľudí, ktorí sú na území USA bez povolenia. "Ak osoba zostane v krajine po uplynutí platnosti víz, je v krajine nelegálne, takže je nelegálnym prisťahovalcom a podlieha deportácii," povedala Leavittová.



Podľa poľského Úradu národnej bezpečnosti je v USA 70.000 Poliakov bez platných víz. Podľa ministerstva zahraničných vecí je to 30.000, čo je pokles oproti 50.000 v roku 2016. Námestníčka ministra Henryka Moščická-Dendysová hovorí, že ide najmä o ľudí, ktorí v USA žijú už od 90. rokov a nemajú vyriešený svoj imigračný status v súlade s úradnými požiadavkami.



Tusk uviedol, že Poľsko je v inej situácii ako Kolumbia a Mexiko, ktoré sú veľkým zdrojom imigrácie do USA. Zároveň vyhlásil, že všetci Poliaci, ktorí sa rozhodnú vrátiť do Poľska, budú privítaní.



Podľa Boženy Kamiňskej, podpredsedníčky Poľského amerického kongresu (PAC) so sídlom v Chicagu, deportácie z USA nehrozia Poliakom, ktorí dodržiavajú americké zákony. "Poliaci, ktorí pracujú a platia dane, môžu požiadať (v USA) o trvalý pobyt," povedala a dodala, že Trump viackrát označil Poliakov za usilovnú etnickú skupinu.



Podľa prieskumu agentúry IBRiS pre denník Rzeczpospolita zverejnený v pondelok podporuje prípadné deportácie nelegálnych poľských migrantov z USA 34 percent Poliakov a 38 percent je proti. Vyše štvrtina respondentov na vec nemá názor.