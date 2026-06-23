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Tusk: Neprispejem k rozdúchavaniu napätia medzi Poľskom a Ukrajinou
Predseda vlády upozornil, že na oboch stranách hranice pôsobia politici, ktorí majú podľa neho záujem skôr o vyostrovanie sporov než o budovanie porozumenia.
Autor TASR
Varšava 23. júna (TASR) - Poľský premiér Donald Tusk v utorok pred rokovaním vlády vyzval na zmiernenie napätia vo vzťahoch Poľska a Ukrajiny a varoval pred krokmi, ktoré by mohli prehlbovať protiukrajinské nálady v Poľsku alebo protipoľské nálady na Ukrajine. Súčasnú sériu sporov označil za škodlivú pre bezpečnostné a strategické záujmy oboch krajín. Informuje o tom varšavský spravodajca TASR.
„Som presvedčený, že v dlhodobom záujme Poľska je vybudovanie čo najlepších vzťahov založených na vízii budúcnosti, a nie na traume z minulosti, hoci táto trauma je na oboch stranách, ale najmä na poľskej strane plne opodstatnená,“ vyhlásil Tusk na zasadnutí vlády. Pripomenul, že Poľsko od začiatku ruskej invázie poskytovalo Ukrajine rozsiahlu pomoc a vyjadril nádej, že solidarita prejavená v roku 2022 prispeje k zlepšeniu vzájomných vzťahov napriek ich zložitej historickej záťaži.
Predseda vlády upozornil, že na oboch stranách hranice pôsobia politici, ktorí majú podľa neho záujem skôr o vyostrovanie sporov než o budovanie porozumenia. Zdôraznil však, že poľská vláda nebude podporovať ďalšiu eskaláciu. „Neprispejem nijakým spôsobom k rozdúchavaniu tohto napätia. Či je to populárne alebo nie, poviem úprimne, v tejto chvíli ma to nezaujíma,“ povedal.
Tusk zároveň potvrdil, že Konferencia o obnove Ukrajiny sa tento týždeň uskutoční podľa plánu v Gdansku. Podľa jeho slov je na podujatie pripravených približne 200 dohôd a memoránd vrátane viacerých poľsko-ukrajinských projektov súvisiacich s povojnovou obnovou krajiny. „Nech už nám dnes vo Varšave a v Kyjeve kazí prácu ktokoľvek, táto konferencia sa uskutoční,“ zdôraznil.
Premiér označil za škodlivé viaceré udalosti z posledných dní vrátane pomenovania ukrajinskej vojenskej jednotky po „Hrdinoch UPA“, odobratia Radu Bielej orlice ukrajinskému prezidentovi Volodymyrovi Zelenskému aj následného vracania vyznamenaní zo strany ukrajinských predstaviteľov. Podľa neho tieto kroky neslúžia poľským bezpečnostným a strategickým záujmom.
„Som presvedčený, že v dlhodobom záujme Poľska je vybudovanie čo najlepších vzťahov založených na vízii budúcnosti, a nie na traume z minulosti, hoci táto trauma je na oboch stranách, ale najmä na poľskej strane plne opodstatnená,“ vyhlásil Tusk na zasadnutí vlády. Pripomenul, že Poľsko od začiatku ruskej invázie poskytovalo Ukrajine rozsiahlu pomoc a vyjadril nádej, že solidarita prejavená v roku 2022 prispeje k zlepšeniu vzájomných vzťahov napriek ich zložitej historickej záťaži.
Predseda vlády upozornil, že na oboch stranách hranice pôsobia politici, ktorí majú podľa neho záujem skôr o vyostrovanie sporov než o budovanie porozumenia. Zdôraznil však, že poľská vláda nebude podporovať ďalšiu eskaláciu. „Neprispejem nijakým spôsobom k rozdúchavaniu tohto napätia. Či je to populárne alebo nie, poviem úprimne, v tejto chvíli ma to nezaujíma,“ povedal.
Tusk zároveň potvrdil, že Konferencia o obnove Ukrajiny sa tento týždeň uskutoční podľa plánu v Gdansku. Podľa jeho slov je na podujatie pripravených približne 200 dohôd a memoránd vrátane viacerých poľsko-ukrajinských projektov súvisiacich s povojnovou obnovou krajiny. „Nech už nám dnes vo Varšave a v Kyjeve kazí prácu ktokoľvek, táto konferencia sa uskutoční,“ zdôraznil.
Premiér označil za škodlivé viaceré udalosti z posledných dní vrátane pomenovania ukrajinskej vojenskej jednotky po „Hrdinoch UPA“, odobratia Radu Bielej orlice ukrajinskému prezidentovi Volodymyrovi Zelenskému aj následného vracania vyznamenaní zo strany ukrajinských predstaviteľov. Podľa neho tieto kroky neslúžia poľským bezpečnostným a strategickým záujmom.