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Tusk: Nie je dôvod domnievať sa, že cieľom ruskej strely bolo Poľsko
Tusk uviedol, že približne desaťmetrový kráter s hĺbkou do päť metrov naznačuje vysokú pravdepodobnosť výbuchu.
Autor TASR
Lublin 30. júla (TASR) - Nič nenasvedčuje tomu, že cieľom ruskej riadenej strely, ktorá vo štvrtok nadránom narušila poľský vzdušný priestor a dopadla v Lublinskom vojvodstve, bolo Poľsko. Po zasadnutí krízového štábu to vyhlásil poľský premiér Donald Tusk. Zároveň oznámil, že o účasť na vyšetrovaní incidentu prejavili záujem Spojené štáty a pomoc ponúkla aj Ukrajina. Informuje o tom varšavský spravodajca TASR podľa agentúry PAP.
„Nie je žiadny dôvod domnievať sa, že cieľom bolo Poľsko,“ povedal Tusk. Dodal, že počas rozsiahleho ruského útoku na Ukrajinu poľské radary zaznamenali dve narušenia vzdušného priestoru. Jedno z nich potvrdzuje miesto dopadu strely pri obci Tarnawa-Kolonia, druhý objekt zachytili len nakrátko pri hranici a podľa premiéra nemal žiadne následky.
Tusk uviedol, že približne desaťmetrový kráter s hĺbkou do päť metrov naznačuje vysokú pravdepodobnosť výbuchu. „Väčšina stôp vrátane nájdených častí nasvedčuje tomu, že išlo o ruskú strelu Ch-101,“ povedal. Pripomenul tiež, že armáda bola pripravená strelu zostreliť, ak by priamo ohrozovala obývané oblasti.
Premiér zároveň oznámil, že Spojené štáty majú záujem zapojiť sa do objasňovania incidentu a pomoc pri vyšetrovaní ponúkla aj Ukrajina. Dodal, že Poľsku vyjadrilo solidaritu viacero európskych lídrov a vláda bude spolu s ministrom obrany Wladyslawom Kosiniakom-Kamyszom zvažovať ďalšiu vojenskú pomoc Ukrajine vrátane rakiet do systémov protivzdušnej obrany Patriot, ak to bude potrebné.
(spravodajca TASR Slavomír Gregorík)
„Nie je žiadny dôvod domnievať sa, že cieľom bolo Poľsko,“ povedal Tusk. Dodal, že počas rozsiahleho ruského útoku na Ukrajinu poľské radary zaznamenali dve narušenia vzdušného priestoru. Jedno z nich potvrdzuje miesto dopadu strely pri obci Tarnawa-Kolonia, druhý objekt zachytili len nakrátko pri hranici a podľa premiéra nemal žiadne následky.
Tusk uviedol, že približne desaťmetrový kráter s hĺbkou do päť metrov naznačuje vysokú pravdepodobnosť výbuchu. „Väčšina stôp vrátane nájdených častí nasvedčuje tomu, že išlo o ruskú strelu Ch-101,“ povedal. Pripomenul tiež, že armáda bola pripravená strelu zostreliť, ak by priamo ohrozovala obývané oblasti.
Premiér zároveň oznámil, že Spojené štáty majú záujem zapojiť sa do objasňovania incidentu a pomoc pri vyšetrovaní ponúkla aj Ukrajina. Dodal, že Poľsku vyjadrilo solidaritu viacero európskych lídrov a vláda bude spolu s ministrom obrany Wladyslawom Kosiniakom-Kamyszom zvažovať ďalšiu vojenskú pomoc Ukrajine vrátane rakiet do systémov protivzdušnej obrany Patriot, ak to bude potrebné.
(spravodajca TASR Slavomír Gregorík)