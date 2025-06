Tusk: Nikto by nemal spochybňovať výsledky prezidentských volieb

Varšava 18. júna (TASR) - Poľský premiér Donald Tusk v stredu na tlačovej konferencii po stretnutí Rady národnej bezpečnosti vyhlásil, že nikto v krajine by nemal spochybňovať výsledky prezidentských volieb. Informuje o tom varšavský spravodajca TASR.



„Nemôže to byť tak, že ktokoľvek, na základe toho, že má podozrenia, uzná, že tie voľby sú neplatné alebo že ich treba zopakovať,“ povedal premiér.



Podľa jeho slov majú občania právo na istotu, že ich hlasy boli správne spočítané a že nedošlo k manipuláciám ani k rozsiahlym chybám. „Nemôžeme dovoliť zmarenie ani jedného hlasu,“ dodal premiér. Podľa neho má štát povinnosť zaručiť správnosť sčítania hlasov všade, kde je to možné.



Tusk upozornil, že počet volebných protestov podaných po prezidentských voľbách prekročil 30.000. Tieto podania smerujú na Najvyšší súd, ktorý sa bude nimi zaoberať. Premiér poznamenal, že nie je jeho úlohou posudzovať, koľko z nich je opodstatnených.



Tuskovo vyjadrenie prichádza dva dni po tom, čo volebný štáb neúspešného kandidáta jeho strany Rafala Trzaskowského podal na Najvyšší súd protest proti výsledkom prezidentských volieb.



Trzaskowski ako kandidát vládnucej Občianskej koalície (KO) v druhom kole prezidentských volieb 1. júna tesne prehral s Karolom Nawrockým. Ten získal 50,89 percenta hlasov a podporovala ho opozičná strana Právo a spravodlivosť (PiS).















(spravodajca TASR Slavomír Gregorík)