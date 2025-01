Tusk o incidentoch v Baltskom mori: Všetky stopy vedú do Ruska

Helsinki 14. január (TASR) - Poľský premiér Donald Tusk v utorok povedal, že všetky stopy incidentov spojených s tzv. tieňovými flotilami v Baltskom mori vedú do Ruska. Vyhlásil to na stretnutí s novinármi počas summitu pobaltských krajín NATO. Informuje o tom spravodajca TASR podľa správ portálov Onet a Business Insider.



Výrazom tieňové flotily sa označujú lode zaregistrované zvláštnym spôsobom, ktoré sa zaoberajú najmä prepravou ropy. Podľa Tuska všetky stopy naznačujú, že ide o ruskú ropu, čím pomáhajú obchádzať sankcie.



"Iba Fínsko sa rozhodlo primerane zareagovať – zadržať loď a časť posádky a začať vyšetrovanie," skonštatoval Tusk podľa portálu Onet. Tieto lode podľa neho tiež veľmi často nespĺňajú ekologické normy a predstavujú hrozbu pre ekologickú bezpečnosť Baltského mora, uvádza Business Insider.



V Baltskom mori sa nachádza rozsiahla infraštruktúra na dne aj na hladine. Ide napríklad o podmorské káble a potrubia či ťažobné plošiny a veterné elektrárne. Pobaltské krajiny sa podľa poľského premiéra cítia ohrozené a rastúca ruská agresia ich núti robiť bezprecedentné rozhodnutia. V tomto prípade ide o radikálne posilnenie prítomnosti NATO v Baltskom mori, zdôraznil Tusk a dodal, že ak by došlo k nejakému incidentu v poľských výsostných vodách, Poľsko nebude váhať so zadržaním takejto lode.



Generálny tajomník NATO Mark Rutte už v tejto súvislosti oznámil, že NATO zriadi Baltskú stráž, ktorej cieľom bude posilniť bezpečnosť v Baltskom mori. Jej súčasťou majú byť vojenské lode, hliadkovacie lietadlá a ďalšie druhy zbraní.



Summit pobaltských krajín NATO sa konal v prezidentskom paláci v Helsinkách a predsedali mu fínsky prezident Alexander Stubb a estónsky premiér Kristen Michal.



Zúčastnili sa na ňom generálny tajomník NATO Mark Rutte, podpredsedníčka Európskej komisie Henna Virkkunenová, prezidenti Lotyšska a Litvy a predsedovia vlád Poľska, Dánska, Švédska a Nemecka.