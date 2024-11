Tusk o Scholzovi: Som spokojný s tým, čo v telefonáte povedal Putinovi

Varšava 15. novembra (TASR) - Poľský premiér Donald Tusk v piatok uviedol, že je spokojný s tým, čo nemecký kancelár Olaf Scholz povedal v piatkovom telefonáte ruskému prezidentovi Vladimirovi Putinovi. Podľa Scholzovho hovorcu kancelár Putinovi povedal, že o Ukrajine nemožno rozhodnúť bez nej samotnej. Ukrajinské ministerstvo zahraničných vecí telefonát Scholza s Putinom odsúdilo a označilo ho za "pokus o ústupok," ktorý neprispeje k úsiliu o mier. TASR o tom informuje podľa správ agentúr AFP a PAP.



"Práve mi volal kancelár Scholz a informoval ma o svojom rozhovore s Vladimirom Putinom. S potešením som si vypočul, že nielen odsúdil ruskú agresiu, ale zopakoval aj poľské stanovisko: nič o Ukrajine bez Ukrajiny," napísal Tusk na sociálnej sieti X.



Scholz v piatok popoludní približne hodinu telefonoval s Putinom a dožadoval sa stiahnutia ruských vojakov z Ukrajiny. Zároveň ruského prezidenta vyzval, aby prejavil ochotu rokovať s ukrajinskými predstaviteľmi s cieľom dosiahnuť spravodlivý a trvalý mier.



Ešte pred telefonátom s Putinom hovoril nemecký kancelár s ukrajinským prezidentom Volodymyrom Zelenským. Podľa agentúry PAP Scholz telefonoval ukrajinskému lídrovi ešte v stredu a hovoriť s ním má znova po telefonáte s Putinom.



Putin Scholzovi povedal, že možné dohody o ukončení vojny na Ukrajine by mali brať do úvahy bezpečnostné záujmy Ruska a odrážať "novú územnú realitu".



Nemenovaný zdroj z kancelárie ukrajinského prezidenta uviedol, že Zelenskyj vystríhal Scholza pred telefonátom so šéfom Kremľa. Podľa Zelenského to ruskému lídrovi iba pomôže tým, že bude menej izolovaný a vojna na Ukrajine bude v konečnom dôsledku pokračovať.



Ukrajinské ministerstvo zahraničných vecí v piatok kritizovalo telefonát s Putinom. "Rozhovor dáva Putinovi len nádej na zmiernenie jeho medzinárodnej izolácie," uviedlo ministerstvo vo svojom vyhlásení. "Potrebné sú konkrétne, rázne kroky, ktoré ho prinútia k mieru, nie presviedčanie a pokusy o ústupky, ktoré považuje za prejav slabosti a využíva ich vo svoj prospech," dodal rezort diplomacie.