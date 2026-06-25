< sekcia Zahraničie
Tusk: Obnova Ukrajiny musí zahŕňať zmierenie založené na pravde
Tusk zároveň vyzval účastníkov konferencie, aby spoločne prispeli k obnove Ukrajiny a posilneniu spolupráce medzi európskymi štátmi.
Autor TASR
Gdansk 25. júna (TASR) - Obnova Ukrajiny musí zahŕňať nielen rekonštrukciu zničenej infraštruktúry, ale aj zmierenie založené na pravde a porozumení spoločnej histórii. Na otvorení Konferencie o obnove Ukrajiny to vo štvrtok vyhlásil poľský premiér Donald Tusk. Informuje o tom varšavský spravodajca TASR.
Tusk označil solidaritu za základ spolupráce Poľska, Ukrajiny a Európy a vyzval na jednotu slobodného sveta tvárou v tvár ruskej agresii. „Stojíme všetci pred veľkou historickou misiou. Touto misiou je úplné zjednotenie Európy a slobodného sveta. Zjednotenie tvárou v tvár agresii a neistote, do ktorej sa celý svet v posledných rokoch ponoril,“ povedal.
Predseda poľskej vlády pripomenul, že Gdansk je symbolom začiatku druhej svetovej vojny aj úspešnej povojnovej obnovy. Vyjadril presvedčenie, že aj Ukrajina sa ubráni ruskej agresii a po skončení vojny sa jej podarí obnoviť zničené mestá.
Podľa Tuska však obnova neznamená iba výstavbu budov, elektrární či škôl. Uviedol, že skutočné zjednotenie Európy si vyžaduje pochopenie vlastných dejín a pripravenosť na zmierenie. „Pamätajte všetci bez výnimky, moji krajania v Poľsku, tvoji, Julija, krajania na Ukrajine i naši priatelia v Európe, že budúcnosť môžeme vybudovať iba na pravde, na vzájomnom rešpekte a na pochopení histórie,“ zdôraznil smerom k ukrajinskej premiérke Juliji Svyrydenkovej.
Poľské vzťahy s Ukrajinou v uplynulých týždňoch zaťažilo rozhodnutie ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského pomenovať vojenskú jednotku po „Hrdinoch Ukrajinskej povstaleckej armády“, ktorá sa podieľala na masakroch poľského civilného obyvateľstva počas druhej svetovej vojny. V reakcii na to poľský prezident Karol Nawrocki odobral Zelenskému poľský Rad Bielej orlice.
Tusk zároveň vyzval účastníkov konferencie, aby spoločne prispeli k obnove Ukrajiny a posilneniu spolupráce medzi európskymi štátmi. Vyjadril presvedčenie, že spoločným úsilím je možné prekonať dôsledky vojny a obnoviť to, čo zničila ruská agresia.
(spravodajca TASR Slavomír Gregorík)
Tusk označil solidaritu za základ spolupráce Poľska, Ukrajiny a Európy a vyzval na jednotu slobodného sveta tvárou v tvár ruskej agresii. „Stojíme všetci pred veľkou historickou misiou. Touto misiou je úplné zjednotenie Európy a slobodného sveta. Zjednotenie tvárou v tvár agresii a neistote, do ktorej sa celý svet v posledných rokoch ponoril,“ povedal.
Predseda poľskej vlády pripomenul, že Gdansk je symbolom začiatku druhej svetovej vojny aj úspešnej povojnovej obnovy. Vyjadril presvedčenie, že aj Ukrajina sa ubráni ruskej agresii a po skončení vojny sa jej podarí obnoviť zničené mestá.
Podľa Tuska však obnova neznamená iba výstavbu budov, elektrární či škôl. Uviedol, že skutočné zjednotenie Európy si vyžaduje pochopenie vlastných dejín a pripravenosť na zmierenie. „Pamätajte všetci bez výnimky, moji krajania v Poľsku, tvoji, Julija, krajania na Ukrajine i naši priatelia v Európe, že budúcnosť môžeme vybudovať iba na pravde, na vzájomnom rešpekte a na pochopení histórie,“ zdôraznil smerom k ukrajinskej premiérke Juliji Svyrydenkovej.
Poľské vzťahy s Ukrajinou v uplynulých týždňoch zaťažilo rozhodnutie ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského pomenovať vojenskú jednotku po „Hrdinoch Ukrajinskej povstaleckej armády“, ktorá sa podieľala na masakroch poľského civilného obyvateľstva počas druhej svetovej vojny. V reakcii na to poľský prezident Karol Nawrocki odobral Zelenskému poľský Rad Bielej orlice.
Tusk zároveň vyzval účastníkov konferencie, aby spoločne prispeli k obnove Ukrajiny a posilneniu spolupráce medzi európskymi štátmi. Vyjadril presvedčenie, že spoločným úsilím je možné prekonať dôsledky vojny a obnoviť to, čo zničila ruská agresia.
(spravodajca TASR Slavomír Gregorík)