Tusk: Obranná iniciatíva "Východný štít" je investícia do mieru

Varšava 30. novembra (TASR) - Poľský premiér Donald Tusk vyhlásil, že bezpečnostné opatrenia na východnej hranici krajiny sú investíciou do mieru. Pri sobotňajšej návšteve obranného opevnenia pozdĺž hranice s Bieloruskom a ruskou exklávou Kaliningradom, ktoré prezývajú Východný štít, Tusk povedal, že Európa tieto kroky ocenila a je ochotná poskytnúť krajine aj finančnú podporu. TASR o tom informuje na základe správy agentúry PAP.



"Všetko to, čo tu robíme, má za cieľ odstrašiť a odradiť akýchkoľvek potenciálnych útočníkov, a preto ide o skutočnú investíciu do mieru," zdôraznil Tusk. "Vynaložíme na to miliardy zlotých, no aktuálne sleduje (iniciatívu) s potešením celá Európa, ktorá je v prípade potreby ochotná finančne prispieť," ozrejmil premiér.



Tusk zároveň ubezpečil, že pobaltské štáty budú spolupracovať s Varšavou v otázke vôd Baltského mora, ku ktorým má prístup aj Rusko. Týmto krokom chcú krajiny spoločne zabezpečiť, že Východný štít ochráni nie len hranice Poľska s Minskom a Moskvou, ale aj všetkých členov NATO, ktorí s nimi zdieľajú hranice.



Vytvorenie poľského opevnenia v hodnote niekoľkých miliárd eur oznámili úrady v máji počas hybridných útokov z Bieloruska. Estónsko, Lotyšsko a Litva reagovali na podobné hrozby dohodou o vybudovaní Baltskej obrannej línie a plány zverejnili v januári. Tieto dva projekty sa následne zlúčia do jedného opevneného komplexu, píše PAP.



Projekt Východný štít zahŕňa výstavbu zábran a plotov pozdĺž hranice, ktoré sú vybavené vojenskými zariadeniami. Obranná línia bude okrem iného schopná reagovať na prekvapivé útok aj prostredníctvom systémov monitorovania vzdušného priestoru a bude vybavená aj podzemnými bunkrami.



"Ide o veľmi modernú myšlienku, ako zabezpečiť hranicu s využitím rôznych prvkov infraštruktúry, napríklad tzv. českých ježkov - protitankových zábran, či prvkov prirodzeného prostredia," dodal Tusk. Dobudovanie opevnenia je naplánované do roku 2028.