Tusk očakáva, že jeho nová vláda vznikne najneskôr 12. decembra

Varšava 1. december (TASR) - Poľský opozičný líder Donald Tusk očakáva, že ním vedená vláda zložená z troch doposiaľ opozičných strán vznikne 11. alebo najneskôr 12. decembra. Sejm má v prvý z uvedených dní najskôr hlasovať o novej vláde doterajšieho konzervatívneho premiéra Mateusza Morawieckeho, ktorá však podľa očakávaní dôveru nezíska, keďže v parlamentne majú väčšinu proeurópske opozičné strany podporujúce Tuska.



Tusk označil v piatok možnosť, že by Morawieckeho kabinet mohol získať podporu poslancov, za veľmi nepravdepodobnú. Uviedol to po rokovaní s novým predsedom Sejmu, taktiež opozičným politikom Szymonom Holowniom, informuje agentúra PAP.



"Ako viete, 11. decembra si vypočujeme návrhy premiéra Mateusza Morawieckeho týkajúce sa jeho vlády... A ak to čas dovolí, ešte 11. decembra si vyberieme aj nového premiéra, ak Mateusz Morawiecki v súlade s predpoveďami nezíska dôveru," uviedol Tusk.



Ak by sa však rokovanie parlamentu 11. decembra príliš pretiahlo, proces vytvorenia novej vlády sa zavŕši až na druhý deň. "Teda, sformovanie novej vlády očakávajte 11. decembra a ak to čas nedovolí, bude sa o novom premiérovi hlasovať 12. decembra, pričom prísaha (nového vládneho kabinetu) sa uskutoční 13. decembra," povedal novinárom Tusk, ktorý ašpiruje na post premiéra.



Morawieckeho vládnuca strana Právo a spravodlivosť (PiS) získala vo voľbách 15. októbra najväčší počet mandátov v Sejme, ale nie väčšinu. Napriek tomu prezident Andrzej Duda poveril jej lídra zostavením novej vlády, ktorú 27. novembra aj vymenoval.



Šance na prežitie hlasovania o dôvere v opozíciou kontrolovanej dolnej komore parlamentu, ktoré sa musí uskutočniť do 14. dní od vymenovania vlády, má však Morawieckeho kabinet len veľmi malé, píše agentúra PAP.



Tuskova Poľská liberálna Občianska koalícia (KO), stredopravá aliancia Tretia cesta a strana Nová ľavica, ktoré spoločne disponujú parlamentnou väčšinou, podpísali už 10. novembra dohodu o vytvorení koaličnej vlády. Pripravili sa tým na očakávaný scenár, že sa novej vláde PiS nepodarí získať dôveru.